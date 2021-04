Дайджест на выходные #206

Как писать об иноагентах

В России за последний год усложнилось и ужесточилось законодательство об «иностранных агентах». К НКО-иноагентам добавились СМИ-иноагенты, а теперь еще и физические лица. Журналистам нужно быть внимательными: иноагентов в материалах СМИ нужно помечать. А для самих СМИ — иностранных агентов разработана целая инструкция. Рассказываем, как это работает.

Василий Эсманов — о том, как сторителлинг примиряет человека с прошлым и готовит его к будущему

«Сторителлинг — это возможность упорядочивать категории внутри своего сознания, с одной стороны. С другой, попытаться увидеть будущее». Основатель Look At Me, идеолог The Village, Furfur и Wonderzine Василий Эсманов — о том, что такое сторителлинг, как бренды используют концепцию мономифа и зачем нужны игровые механики.

Скидки на подписку и образовательные курсы

12 апреля стартовала акция:

• скидка 10% на членство в Клубе ЖУРНАЛИСТА VIP,

• скидка 5% на образовательные курсы ЖУРНАЛИСТА.

Какой у Пивоварова получился Гагарин

Алексей Пивоваров к 60-летию со дня первого полета Юрия Гагарина снял документальный двухсерийный фильм. Светлана Распопова: «Фильм о Гагарине Алексея Пивоварова разрушает пропагандистский миф о Гагарине, он возвращает ему его имя».

Как повысить вовлеченность и улучшить отношения с читателями и рекламодателями

Во время пандемии перед СМИ встал вопрос о том, как в это непростое время привлечь новых подписчиков, предоставить необходимый контент постоянным читателям и при этом заинтересовать рекламодателей. Ответом The Irish Times стало изменение принципов работы с новостями и запуск новых онлайн-проектов.

На вебинаре INMA директор по развитию медиа The Irish Times Эймар Моран поделилась некоторыми особенностями новой стратегии издания, которая включает в себя цифровые, печатные и аудиотехнологии для повышения вовлеченности и улучшения отношений как с рекламодателями, так и с читателями.

«Кыштымский рабочий»: пандемия сблизила газету и читателя

«Пандемия сильно ударила по бизнесу, и количество рекламодателей за последний год резко уменьшилось. Однако рекламные модули и привычные многим макеты уступили место имиджевым материалам и полезной информации. Мы делаем ставку на любую нужную людям информацию: консультации грамотных юристов, обзор цен, разъяснения законодательства о льготах и выплатах и т. д. Номера газет с такой «пользухой» расходятся как горячие пирожки».

Главный редактор газеты «Кыштымский рабочий» Надежда Красникова рассказала о том, как изданию удалось подстегнуть интерес жителей Кыштымского городского округа к печатному слову во время пандемии.

Татьяна Колобакина, DOXA: «В вопросах политики авторитетов для нас нет»

Вчера Басманный районный суд Москвы запретил редакторам журнала DOXA Владимиру Метелкину, Алле Гутниковой, Армену Арамяну и Наталье Тышкевич выходить из дома, использовать любые средства связи и интернет, а также общаться с кем-либо, кроме адвоката, без разрешения следователя.

По словам следователя, журналисты изготовили и опубликовали материалы, призывающие несовершеннолетних школьников и студентов к участию в митингах.

Год назад мы беседовали со студенткой ВШЭ Татьяной Колобакиной о том, почему издание DOXA лишили статуса студенческого СМИ, зачем студенты пишут о политике и возможен ли активизм в журналистике: «В России DOXA в этом смысле выделяется среди СМИ, потому что мы не боимся быть политизированным медиа и поднимать политические темы в своих публикациях».

Как медиа может заработать на онлайн-курсах: Школа «Еды»

Сейчас онлайн-курсы мало кого удивляют. Однако в 2016 году, когда «Еда» запускала кулинарную онлайн-школу, такой формат был новым. Мы узнали, как проект собрал аудиторию и можно ли научиться готовить по интернету.

Школа дизайна: дата-журналистика

Фотографии и графики имеют огромное значение в журналистике данных. Сергей Мешавкин рассказал и показал, как визуализировать факты, которые нельзя описать словами.

Восстановиться после провала. Опыт индийского издательства

Еще летом 2019 года индийское газетно-журнальное издательство The Printers (Mysore) Private Limited (TPML) занялось модернизацией своих активов, которая включала и редизайн, и обновление целевой аудитории. «Все шло как по маслу, — говорит генеральный директор компании Ситараман Шанкар. — Но потом началась пандемия».

Продажи рекламы и тиражи резко упали, но благодаря новым интересным проектам издательству удалось восстановиться. Среди них — еженедельный видеообзор новостей о пандемии, вебинары, подкасты, учебные видео и внедрение цифровой подписки. Рассказываем, что еще помогло компании спастись в сложный период.