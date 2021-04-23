Дайджест на выходные #207

Журналистское саморегулирование в России и мире: работа на опережение
Развитая система саморегулирования, с одной стороны, повышает качество работы журналистов, с другой — защищает интересы СМИ. Рассказываем о том, какие формы саморегулирования существуют в мире и как они адаптируются к современным реалиям.
Расторгуеву веришь, Собчак не веришь
Весной этого года состоялись премьеры двух документальных фильмов: «Скопинский маньяк: разговор на свободе» Ксении Собчак и «Расторгуев» Евгении Останиной. На первый взгляд у них нет ничего общего, но Светлана Распопова считает иначе: «Так случилось, что в абсолютно разных фильмах я уловила один взгляд на этику. <...> Ответ на вопрос, что этично, а что не этично в журналистике и в искусстве начинается всегда с ответа: кто говорит и можно ли ему верить?»
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Фотошкола: зачем фотографу нужна арт-резиденция
Что нужно человеку искусства? Пространство — чтобы жить и работать; свободное время — чтобы творить; профессиональные знакомства и связи; деньги на творчество и на жизнь; аудитория, которой можно показать свои произведения и с которой их можно обсудить. Каждый из этих ресурсов можно найти отдельно, однако формат арт-резиденции придуман, чтобы удовлетворять все эти потребности одновременно.
Об одной из таких арт-резиденций рассказывает московский фотожурналист и фотограф-документалист Юлия Замятина.
Как работает Общественная коллегия по жалобам на прессу
Общественная коллегия по жалобам на прессу объединяет и представителей СМИ, и авторитетных представителей гражданского общества, ученых, юристов. О том, как она формируется, откуда появилась и какие дела рассматривает, рассказывает сопредседатель коллегии Юрий Казаков: «У нас нет культуры обращений в органы саморегулирования. Большинство недовольных обращаются с жалобами на журналистские тексты или в те же СМИ, или сразу в суды. Там и там им, как правило, дают от ворот поворот».
«Репортеры без границ» опубликовали индекс свободы прессы: Россия на 150 месте
«Репортеры без границ» опубликовали ежегодный всемирный индекс свободы прессы. В рейтинг включены 180 стран. В 73% из них, согласно данным RSF, работа журналистов серьезно ограничена.
Россия в рейтинге заняла 150-е место. В пресс-релизе на сайте RSF говорится, что в стране «репрессивный аппарат используется для ограничения освещения в СМИ протестов, связанных с деятельностью оппозиционера Алексея Навального». Также эксперты организации отмечают введение в России ряда законов, ограничивающих свободу прессы и вводящих контроль за интернетом.
Школа фельетона: мистификация «Ленин — гриб»
Тридцать лет назад в передаче «Пятое колесо» на ленинградском телевидении вышел сюжет, подготовленный рок-музыкантом Сергеем Курехиным и журналистом Сергеем Шолоховым. Создатели передачи предложили вниманию аудитории гипотезу, согласно которой В. И. Ленин в больших количествах употреблял галлюциногенные грибы, в результате чего сам стал грибом.
Рассказываем об этой мистификации
«Змеиногорский вестник»: проекты, редакционные стандарты и пользовательский контент
Когда началась пандемия, редакция газеты «Змеиногорский вестник» помимо выпуска газет (святое дело) мы организовывали помощь тем, кому не стоило выходить из дома. О том, как изменилась работа в издании, какими профессиональными стандартами пользуется редакция и какие акции и проекты она проводит, рассказала главный редактор Людмила Кейбол.
Вебинар «Как сохранить тиражи — успешный опыт изданий Ростовской области» пройдет 27 апреля
Темы вебинара:
• подписка,
• доставка,
• обратная связь с читателем.
Спикеры:
• Вера Южанская, гл. редактор газеты «Наше время», Ростов-на-Дону,
• Светлана Алипова, гл. редактор газеты «Перекресток», Белая Калитва,
• Белла Севостьянова, гл. редактор газеты «Шахтинские известия», г. Шахты,
• Любовь Филипенко, гл. редактор газеты «Знамя шахтера».
Регистрация.
Стоимость: 900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.
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