Дайджест на выходные #207

Журналистское саморегулирование в России и мире: работа на опережение

Развитая система саморегулирования, с одной стороны, повышает качество работы журналистов, с другой — защищает интересы СМИ. Рассказываем о том, какие формы саморегулирования существуют в мире и как они адаптируются к современным реалиям.

Расторгуеву веришь, Собчак не веришь

Весной этого года состоялись премьеры двух документальных фильмов: «Скопинский маньяк: разговор на свободе» Ксении Собчак и «Расторгуев» Евгении Останиной. На первый взгляд у них нет ничего общего, но Светлана Распопова считает иначе: «Так случилось, что в абсолютно разных фильмах я уловила один взгляд на этику. <...> Ответ на вопрос, что этично, а что не этично в журналистике и в искусстве начинается всегда с ответа: кто говорит и можно ли ему верить?»

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Фотошкола: зачем фотографу нужна арт-резиденция

Что нужно человеку искусства? Пространство — чтобы жить и работать; свободное время — чтобы творить; профессиональные знакомства и связи; деньги на творчество и на жизнь; аудитория, которой можно показать свои произведения и с которой их можно обсудить. Каждый из этих ресурсов можно найти отдельно, однако формат арт-резиденции придуман, чтобы удовлетворять все эти потребности одновременно.

Об одной из таких арт-резиденций рассказывает московский фотожурналист и фотограф-документалист Юлия Замятина.

Как работает Общественная коллегия по жалобам на прессу

Общественная коллегия по жалобам на прессу объединяет и представителей СМИ, и авторитетных представителей гражданского общества, ученых, юристов. О том, как она формируется, откуда появилась и какие дела рассматривает, рассказывает сопредседатель коллегии Юрий Казаков: «У нас нет культуры обращений в органы саморегулирования. Большинство недовольных обращаются с жалобами на журналистские тексты или в те же СМИ, или сразу в суды. Там и там им, как правило, дают от ворот поворот».

«Репортеры без границ» опубликовали индекс свободы прессы: Россия на 150 месте

«Репортеры без границ» опубликовали ежегодный всемирный индекс свободы прессы. В рейтинг включены 180 стран. В 73% из них, согласно данным RSF, работа журналистов серьезно ограничена.

Россия в рейтинге заняла 150-е место. В пресс-релизе на сайте RSF говорится, что в стране «репрессивный аппарат используется для ограничения освещения в СМИ протестов, связанных с деятельностью оппозиционера Алексея Навального». Также эксперты организации отмечают введение в России ряда законов, ограничивающих свободу прессы и вводящих контроль за интернетом.

Школа фельетона: мистификация «Ленин — гриб»

Тридцать лет назад в передаче «Пятое колесо» на ленинградском телевидении вышел сюжет, подготовленный рок-музыкантом Сергеем Курехиным и журналистом Сергеем Шолоховым. Создатели передачи предложили вниманию аудитории гипотезу, согласно которой В. И. Ленин в больших количествах употреблял галлюциногенные грибы, в результате чего сам стал грибом.

Рассказываем об этой мистификации

«Змеиногорский вестник»: проекты, редакционные стандарты и пользовательский контент

Когда началась пандемия, редакция газеты «Змеиногорский вестник» помимо выпуска газет (святое дело) мы организовывали помощь тем, кому не стоило выходить из дома. О том, как изменилась работа в издании, какими профессиональными стандартами пользуется редакция и какие акции и проекты она проводит, рассказала главный редактор Людмила Кейбол.

Вебинар «Как сохранить тиражи — успешный опыт изданий Ростовской области» пройдет 27 апреля

Темы вебинара:

• подписка,

• доставка,

• обратная связь с читателем.

Спикеры:

• Вера Южанская, гл. редактор газеты «Наше время», Ростов-на-Дону,

• Светлана Алипова, гл. редактор газеты «Перекресток», Белая Калитва,

• Белла Севостьянова, гл. редактор газеты «Шахтинские известия», г. Шахты,

• Любовь Филипенко, гл. редактор газеты «Знамя шахтера».

Регистрация.

Стоимость: 900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Грант для продвижения инициатив журналистов

NewsPrice предоставляет журналистам гранты для подготовки объективных расследований и интересных историй. Если у вас есть идея журналистского расследования, но нет финансовых возможностей для реализации, то этот грант именно для вас.

Срок подачи заявки: до 1 декабря 2021.

Максимальный размер $20 000.