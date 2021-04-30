Дайджест на выходные #208

Александр Губский, VTimes: «"Догма" не была постулатом, но в ней была правильно описана практика журналистики»

Издатель нового проекта VTimes, человек, который стоял у истоков «Ведомостей», Александр Губский — о секрете успеха «Ведомостей» и о том, как создавать сегодня новое деловое издание в России:

«Сейчас, когда я делаю новый проект и плотно погружаюсь и в технологии, и в рынок, я, конечно, понимаю, что в «Ведомостях» было сделано много ошибок, не журналистских, а организационных и менеджерских. Имея такой лояльный коллектив, людей, которые обожали свою работу, свое издание, своих читателей, конечно, предыдущий владелец мог бы успешно провести необходимые изменения, чтобы издание стало более технологичным и живым».

Профессиональная культура современного журналиста в России

У редактора раздела «Образование» Камиллы Нигматуллиной вышла монография, посвященная культуре журналистской профессии. Несмотря на сухое, академическое название книги, внутри очень важные вопросы для 2021 года. Где истоки профессиональных стандартов и традиций, как менялась миссия журналиста за последние годы, почему формируется позитивное отношение к самоцензуре, как цифровые технологии заставили журналистов традиционных СМИ путешествовать по медийным эпохам в погоне за аудиторией? Рассказываем, почему стоит прочитать эту книгу.

Скидки на подписку и образовательные курсы

12 апреля стартовала акция:

• скидка 10% на членство в Клубе ЖУРНАЛИСТА VIP,

• скидка 5% на образовательные курсы ЖУРНАЛИСТА.

Журналисты проигрывают пользователям

Почему СМИ проигрывают UGC-площадкам? Об этом поговорили на научной дискуссии, состоявшейся в ЧелГУ. Главные выводы — по ссылке.

Запись вебинара «Как сохранить тиражи — успешный опыт изданий Ростовской области»

27 апреля прошел вебинар «Как сохранить тиражи — успешный опыт изданий Ростовской области».

Участники узнали:

— какие спецпроекты помогают редакциям привлечь и удержать аудиторию,

— как наладить собственную систему дистрибуции,

— как увеличить тиражи,

— как газета может использовать UGC-контент многое другое.

Спикеры: главные редакторы изданий Ростовской области.

Власть изобрела новый способ давления на журналистов

Давление на журналистов в нашей стране продолжается. Одной из его форм стали обыски в редакциях и квартирах журналистов. Причем проводились они либо ранним утром, либо поздним вечером. Рассказываем о последних таких случаях.

Как делать издание для детей, которое будут читать и взрослые

В июле 2011 года Норвегия была потрясена терактом. Дети чувствовали, что в мире произошло что-то серьезное, но не все родители и школьные учителя могли грамотно подобрать слова, чтобы объяснить им, что такое террористический акт. Тогда же начала выпускаться детская газета Aftenposten Junior. Ее первые выпуски объясняли читателям сложные и запутанные события, которые происходили в стране и мире. С тех самых пор это стало визитной карточкой издания.

Главный редактор газеты Мари Мидстиген рассказала, как работает редакция, почему короткую новостную заметку порой написать сложнее, чем полноценный материал, и как удается поддерживать интерес к бумажному изданию.

75 лет журналистскому образованию в Петербурге: что дальше?

75 лет назад, в 1946 году, появилось отделение журналистики при филологическом факультете СПбГУ. О прошлом и будущем журналистского образования — Анатолий Пую:

«Будет ли вообще существовать профессия журналиста? Несомненно. В цифровом пространстве, где количество авторов и контента различного качества умножается ежесекундно, потребность в специалистах — которые осуществляют навигацию в этом море фактов и мнений, проверку и обработку данных, тонкую настройку эмоций аудитории на конструктивную волну, занимаются повышением медиаграмотности и в целом критического мышления аудитории, — неизбежно возрастает».

27 апреля канал «Дождь» отмечает свой день рождения

Канал «Дождь» 27 апреля отпраздновал день рождения. Светлана Распопова: «К своему очередному дню рождения «Дождь» стал лучшим новостным каналом, потому что он информирует о том, что происходит здесь и сейчас. Другой задачи нет и не может быть у настоящего телевидения».

«Редакция» представила NFT-токен из обложки проекта

YouTube-канал «Редакция» Алексея Пивоварова выставил на аукцион NFT-токен из своей обложки.

Про победителя торгов снимут персональный выпуск шоу «Редакция». Видео передадут покупателю NFT-обложки, а он сам решит, публиковать ли его в интернете. Имя победителя также будет объявлено лишь по его собственному желанию.