Дайджест на выходные #209

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Главная тема майского номера: кто он — современный журналист.

В новом номере мы рассуждаем с коллегами, по каким признакам, кроме цветных жилетов, сегодня можно распознать журналиста, чем он живет и дышит, о какой журналистике будущего мечтает и собирается ли делать ее снова великой.

Кроме того, в номере — кейсы зарубежных СМИ, история пропаганды, рассуждения о границах допустимого для журналистов, традиционные рубрики и многое другое.

Цифровая версия уже на сайте.

«Теперь пропагандисту нелегко — нужно быть конкурентоспособным в контексте многоголосья. Естественно, возникает целый ряд механизмов, которые позволяют оставаться ведущим голосом и нейтрализовать альтернативные источники информации», — Григорий Асмолов, доцент департамента цифровых гуманитарных наук Королевского колледжа Лондона, объясняет, как мутировала пропаганда в России и почему среднестатистическим русским манипулировать легче, чем среднестатистическим британцем.

YouTube потратит 7 миллионов долларов на финансирование двух новых программ, которые помогут журналистам создавать контент для видеохостинга.

YouTube инвестирует в эти программы, потому что его пользователи хотят больше видео от авторитетных журналистов, сказал Тим Кац, глава новостных партнерств YouTube:

«Мы видим, как наши пользователи приходят на платформу и ищут новости. Мы считаем, что дать им доступ к новостям и информации от авторитетных источников — зона нашей ответственности».

Вебинар «Авторское право. Мифы о свободном использовании фотографий из интернета» пройдет 24 мая в 11:00.

• все ли в интернете свободно,

• можно ли использовать фото без копирайта,

• коммерческая или некоммерческая цель использования как признак нарушения,

• как безопасно использовать видео и другие авторские объекты.

О спикере: Светлана Кузеванова, медиаюрист.

Стоимость: 1300 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Среди победителей «Золотого фонда прессы» 2020 года есть издание, которое захватило своим контентом целый архипелаг, — это «Губернские ведомости» Южно-Сахалинска, которые «живут» на портале «Сахалин и Курилы». В новом медиаобзоре разбираемся, можно ли объять необъятное в локальной повестке, отвечаем на 10 часто задаваемых вопросов на наших вебинарах и даем универсальные рекомендации.

Виктор Юкечев: директор фонда «Так-так-так»: «Общих профессиональных ценностей в российском медиапространстве не будет, пока не состоится единый профессиональный цех. Если придерживаться этой ремесленной терминологии, то нужно признать: сегодня есть цех масс-медиа, служащих гражданам, и цех СМИ, обслуживающих власть. И продукцию они по определению выпускают разную и по разным стандартам. Есть такой анекдот, якобы про канадских лесорубов: «Некогда пилу точить, пилить нужно». Вот и для этих «обслуживающих» масс-медиа: некогда нам в стандарты играть, целевая наша аудитория по другому поводу переживает».

Мы поговорили с членами Общественной коллегии по жалобам на прессу, избранным в 2020 году, о том, может ли деятельность организации реально изменить ситуацию в российском медиапространстве, что самое важное в ее деятельности сегодня и что она дает тем, кто в ней работает.

На хакатоне Mediatext Lab магистры СПбГУ соревновались в продвижении исследований и выяснили, можно ли за двое суток привлечь аудиторию к проекту, о котором до этого знали только преподаватели. Рассказываем, чему можно поучиться на опыте хакатона.

Как может качественная журналистика процветать, когда бизнес-модели и отношения с клиентами трещат по швам? Об этом рассказала Вирджиния Стагни, руководитель отдела по развитию бизнеса в FT. По ее мнению, правильно выстроенная корпоративная культура обязательно поможет компании привлечь много новых талантливых людей: «Молодые специалисты чаще хотят работать в организации, для которой разнообразие и инклюзивность не пустые слова».

«Что для меня быть журналистом? Значит постоянно бежать вверх по эскалатору, который едет вниз».

Военный корреспондент Игорь Лапик рассказал, можно ли пропускать через себя истории, с которыми работаешь, и есть ли в профессии место творчеству.