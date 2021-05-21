Дайджест на выходные #210

Рынок медиа все больше пытается привлечь журналистов в смежные области (реклама, маркетинг, IT и прочие), что требует корректировок в профессиональных компетенциях и личных качествах. Рассказываем, какие навыки прокачивать, чтобы быть востребованным специалистом.

Школа дизайна: правила газетной верстки

В графической модели любого издания должен быть свод законов:

— неприкасаемая модульная сетка;

— четко расписанная по гарнитурам, начертаниям и кеглям система текстово-заголовочных стилей;

— точный алгоритм «входа» в тексты (как вы пишете заголовки, подзаголовки, лиды);

— упорядоченная система второстепенных содержательных и навигационных «точек входа» (тематические врезы, цитаты, справки, указатели и т.д.);

— четкий стиль подачи инфографики и фотоиллюстраций

Сергей Мешавкин: «И это лишь основные законы. Своего рода редакционная конституция, которую нельзя просто так взять и изменить только потому, что у редактора третий срок. Как только вы раз-другой «подтерлись» своим основным редакционным законом, все полетит в тартарары».

Показываем, как выглядят основные правила верстки. Рассчитанные, прописанные и соблюдаемые.

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За последний год французская Le Parisien удвоила число своих подписчиков и общую прибыль от подписок в цифровом сегменте. О том, как изданию это удалось, рассказывает Софи Гурмелен, издатель и исполнительный директор Le Parisien — Aujourd’hui en France, подразделения LVMH Group.

Вебинар «Авторское право. Мифы о свободном использовании фотографий из интернета» пройдет 24 мая в 11:00.

• все ли в интернете свободно,

• можно ли использовать фото без копирайта,

• коммерческая или некоммерческая цель использования как признак нарушения,

• как безопасно использовать видео и другие авторские объекты.

О спикере: Светлана Кузеванова, медиаюрист.

Стоимость: 1300 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

На наших глазах привычные контуры профессии меняются все быстрее и заметнее. Мы решили расспросить редакторов региональных медиа, кем они себя ощущают и куда идут. Мы задали всего пять вопросов, ответить можно было на любой из них или на все. Интересно, что третий вопрос — о цеховой солидарности — был наименее популярным. Зато попытка определить, кто такой журналист сегодня, заинтересовала почти всех.

В 2019 году в Кодексе об административных правонарушениях появилось новое, которое в прессе сразу же окрестили «неуважением к власти». За два года российские суды вынесли по этой статье десятки решений, по которым люди были оштрафованы или даже получили административный арест. Рассказываем, как применялся очередной закон, ограничивающий распространение информации в интернете.

21 мая исполняется 100 лет со дня рождения создателя первой советской водородной бомбы, лауреата Нобелевской премии мира, советского диссидента Андрея Дмитриевича Сахарова.

Андрей Дмитриевич провозгласил: «Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода — свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от авторитета и предрассудков».

Рассказываем, каким помнит Сахарова фотограф и журналист Юрий Рост.

Нужны ли журналисты армии, с чего начинать реформу военной печати и почему России стоит перенять опыт других стран? Рассказывает капитан 1-го ранга, лауреат премии Союза журналистов России «За профессиональное мастерство» Валерий Громак.

Госдума ужесточила правила цитирования журналистами других СМИ

Госдума ужесточила для СМИ правила цитирования других изданий.

Теперь журналисты будут нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других СМИ, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности.

Согласно действующему законодательству, редакция, главный редактор и журналист не несут ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если они являются «дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации… которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение».

Как пояснил один из авторов законопроекта Сергей Боярский, изменения вносятся для того, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие СМИ: «Если главреда другого СМИ нельзя установить, то это не СМИ, а выдумки тех, кто хочет создать нечто и прикрыться цитированием».