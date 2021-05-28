Дайджест на выходные #211

Таисия Бекбулатова: «У женщин больше препятствий на пути к достижениям»

Главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова рассказала о женщинах в медиабизнесе, феминизме и феминизации, а также о том, как решила создать свое медиа:

«Я хотела работать с большими текстами, с глубокими нарративными форматами, а на тот момент не было такого СМИ, которое было бы нацелено именно на этот формат. И я поняла, что либо я буду заниматься тем, что не делает меня счастливой, либо буду вынуждена создать что-то свое. Между этими вариантами я выбрала второй».

«Казанские ведомости»: проекты, источники дохода и Школа стажера

Главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова считает, что именно печатные носители развивают и просвещают человечество. Она рассказала, как ее газета справляется с этой миссией, откуда берутся новые сотрудники и как зарабатывать деньги в современных реалиях.

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Записки журналиста: Юрий Любимов и пес

Продолжаем публиковать байки журналистов о своей жизни и профессии. Эта история фотокорреспондента Юрия Феклистова — о бродячем псе и бездомном режиссере.

Запись вебинара «Авторское право. Мифы о свободном использовании фотографий из интернета»

24 мая прошел вебинар «Авторское право. Мифы о свободном использовании фотографий из интернета».

• как избежать распространенных ошибок и непредсказуемых рисков в области авторских прав на фото,

• каковы основные правила использования чужого контента,

• в какой форме брать согласие на использование чужого контента,

• когда можно свободно использовать чужой контент и многое другое.

О спикере: Светлана Кузеванова, медиаюрист.

В Москве открылась выставка Юрия Роста «Люди»

Юрий Рост в Хохловском переулке Москвы открыл выставку фотографий и текстов «Люди». На фото — художник Юрий Норштейн, отец Алексей Уминский, философ Лосев, актриса Марина Неелова, академик Сахаров, поэтесса Белла Ахмадуллина и многие другие.

Светлана Распопова рассказывает о необычной выставке на заборе: «С каждым человеком ведет Юрий Рост свой особый разговор, как будто об одном конкретном моменте жизни, а за ним открывается вся судьба».

«Корреспонденты «"холодной войны"». Как работали советские и американские журналисты

Американская исследовательница Дина Файнберг много лет изучала работу журналистов СССР и США, итогом стала книга «Корреспонденты "холодной войны"». В интервью ЖУРНАЛИСТУ она рассказала о том, в чем основные сходства и различия американских и советских журналистов, какие открытия она сделала для себя, какую роль журналисты сыграли в отношениях двух стран и смогут ли они преодолеть идеологические штампы сегодня:

«Исторические реалии не соответствуют стандартным образам «свободной» и «несвободной» прессы. У журналистов двух стран на самом деле было много общего, значительно больше, чем принято думать».

Как фотографу не дать себе засохнуть

«Я человек увлекающийся, без фотографии не могу. Да, иногда думаешь, что все уже отснято, что спина болит, что кнопка спуска затвора стерлась, что глаз «замылился», но не снимать — не могу. Времени совершенно нет, но я еще снимаю на пленку и пытаюсь получить хороший результат».

Публикуем интервью с Сергеем Куксиным, фотокором «Российской газеты».

Информационные войны — от Сунь Цзы до «фабрики троллей»

Впервые термин «информационная война» вошел в широкое употребление в последней четверти двадцатого века. Хотя о значении информации в военном деле было сказано еще в V–VI вв. до н. э. древнекитайским философом и полководцем Сунь Цзы в «Трактате о военном искусстве»:

«Подрывайте престиж руководства противника и выставляйте его в нужный момент на позор общественности. Разжигайте ссоры и столкновения среди граждан враждебной вам страны. Сковывайте волю противника песнями и музыкой. Делайте все возможное, чтобы обесценить традиции ваших врагов и подорвать их веру в своих богов. Будьте щедры на предложения и подарки для покупки информации и сообщников, вообще не экономьте на деньгах, это приносит прекрасные результаты».

Рассказываем, участвуют ли журналисты в информационном противостоянии сегодня и можно ли остаться над схваткой, сохранив профессиональное достоинство.

Модель фримиум: как Bild набрала полмиллиона платных подписчиков

Сайт газеты Bild, принадлежащей медиаконцерну Axel Springer, — главный новостной онлайн-ресурс Германии с ежемесячным охватом в 24 миллиона пользователей. В 2013 году компания начала работать над созданием платного цифрового сегмента BILDplus, и на сегодняшний день он насчитывает 500 тысяч подписчиков.

Об экспериментах издания с разными ценовыми стратегиями рассказывает Даниэль Муссингхофф, глава отдела по развитию премиальных продуктов BILDplus.