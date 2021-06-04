Дайджест на выходные #212

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Участвуют ли журналисты в информационном противостоянии сегодня? И можно ли остаться над схваткой, сохранив профессиональное достоинство? Главная тема июньского номера — информационные войны.

Кроме того, в номере — интервью с Таисией Бекбулатовой, кейсы из регионов и других стран, а также традиционные рубрики.

Цифровая версия уже на сайте.

Уметь все и сразу или разбираться только в своей нише? Смахивать пыль с диплома журфака или яростно доказывать, что высшее образование уже никому не нужно? Ничем не отличаться от блогера или подчеркивать свою исключительность? Меняют ли суть профессии новые технологии? Рассказываем, что думают по этому поводу Никита Могутин, Александр Поливанов, Всеволод Пуля, Владимир Снегирев и другие российские журналисты.

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С 90-х годов в России шла непрерывная борьба за власть. Параллельно происходила приватизация крупных промышленных предприятий. Все это стало поводом для ожесточенных информационных схваток: «600 секунд» Невзорова, авторская программа Доренко на ОРТ, «Куклы» на НТВ — этих программ ждали и потом долго обсуждали. Рассказываем об информационных боевых действиях того времени.

Продолжаем публиковать байки журналистов о своей жизни и профессии. Эта история фотокорреспондента Юрия Феклистова — о поэте Арсении Тарковском, отце известного режиссера.

В 2021 году попадаться на удочку фейка не только обидно, для СМИ это еще и невыгодно: за публичное распространение ложной информации юрлицам грозит наказание от штрафа в 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. Обманывать читателей не хочется, наведываться в тюрьму не за репортажем — тем более. Мы подготовили советы начинающим сотрудникам редакций.

Для газетных издателей короткие рекламные объявления остаются небольшим, но стабильным источником дохода. В индийской Malayala Manorama плотно занялись переводом традиционного классифайда в онлайн и теперь называют его «реками золота». О том, как организовать рубричную рекламу в интернете, рассказывает Мариам Маммен Мэтью, генеральный директор Manorama Online.

«Эпоха, когда медиа были нейтральными, неангажированными, объективными и т. п., прошла. И полагаю, вернется она очень не скоро. А вернее всего — никогда. По сути дела, очень многие медиа стали инструментами конфронтации между государствами или группами государств, а также оружием борьбы за власть внутри стран».

Профессор факультета журналистики ИМПЭ им. Грибоедова, проработавший 47 лет в российских СМИ, автор книг «Современные медиа. Приемы информационных войн», «Третья мировая… Информационная» рассказал о характере информационных войн в современном медийном пространстве и будущем профессии.

Книга «Журналистика по-русски»

Сообщество журналистов Северо-Запада «Баренц-пресс» выпустило книгу «Журналистика по-русски». Это сборник анонимных интервью с 28 российскими региональными журналистами из Карелии, Коми, Мурманской и Архангельской областей и Санкт-Петербурга.

«28 российских журналистов поделились рассказами о своей работе, представив ее не в черно-белом цвете, а во всем многообразии цветов и оттенков. Мы также обозначили основные юридические аспекты, с которыми журналисты сталкиваются в своей работе», — указано в аннотации к книге.

Книгу можно прочитать онлайн бесплатно на сайте.