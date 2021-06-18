Дайджест на выходные #214

Как запустить медиа с нуля: 15 советов начинающему главреду

С чего начать запуск медиа, как набрать команду и набраться духу, рассказывает главный редактор молодого издания для девушек Burning Hut Таня Никитина. Это сестринское издание «Лайфхакера», которое запустилось в феврале 2020 года. Сейчас его читают больше полумиллиона человек в месяц:

«Не существует «идеальной читательницы Burning Hut». Существует множество очаровательно разных людей, которым нравится читать наши статьи. Возможно, ваше медиа — единственное, что объединит непохожих друг на друга людей».

Ссылки на сто лучших работ, «авторский» стиль, некорректное поведение в мессенджере, странные отклики на вакансию и небрежность в оформлении документов — Павел Федоров, управляющий редактор КБ «Палиндром» и автор Telegram-канала «Паша и его прокрастинация», рассказал, что особенно раздражает его в общении с авторами.

Ева Меркачева выпустила книгу «Град обреченных». Это результат уникального журналистского исследования. Автор побывала во всех семи колониях для пожизненно заключенных в России, в книгу вошли беседы с отбывающими наказание, сотрудниками ФСИН, их родными, выдержки из многих резонансных дел.

Ева Меркачева: «Я побеседовала с людьми, совершившими самые страшные преступления, пытаясь найти ответ на вопрос: почему они это сделали, что было не так в обществе, в семье. В книге развеяны многие мифы, она, как мне кажется, отвечает на те вопросы, которые возникают в обществе в связи с обсуждением возвращения смертной казни, на которую у нас объявлен мораторий. Мне кажется, милосердие выше справедливости, оно и есть справедливость».

«Если фотографию сравнивать с кино и литературой, то кино — это, наверное, рассказ, повесть, а фото — это стих или удачный афоризм», — фотолетописец Российской академии художеств Борис Сысоев рассказал о том, каково это — делать портреты художников, и в чем выражается настоящее мастерство.

Школа фельетона: Ильф и Петров

Очередное занятие в Школе фельетона посвящено Ильфу и Петрову и тому, насколько их сатира актуальна сегодня.

Леонид Флорентьев:

«Давайте посмотрим, что случилось бы с героями Ильфа и Петрова, если бы к ним применили принятые в последние годы законы.

Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер Бей был бы объявлен иностранным агентом, вдобавок ему впаяли бы «двушечку» за оскорбление чувств верующего Козлевича. Иноагентом стала бы и Эллочка-людоедка. Это если бы она попала к доброму следователю. Злой мог бы вчинить ей и измену Родине — за подозрительную связь с Вандербильдихой и за «мексиканского тушкана». Поэт Никифор Ляпис-Трубецкой со своим Гаврилой огреб бы многомиллионный штраф за фейки. И уж даже представить страшно, что стряслось бы с Ипполитом Матвеевичем в связи с нападением на священнослужителя».

Вебинар «Работа с аудиторией. Повышение доверия к СМИ» пройдет 24 июня.

Темы вебинара:

— районки после пандемии. Проблемы, поиски, решения;

— как выстраивать работу онлайн. Что могут дать сети;

— как добиваться доверия читателей;

— что делать, чтобы финансы не пели романсы. Поиск дополнительных средств в редакции;

— социальное проектирование: возможности и проблемы;

Спикеры: Людмила Кейбол, главред «Змеиногорского вестника»; Юлия Гущина, главред «Владимирских ведомостей».

Стоимость: 1300 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Писать тексты социальной тематики — задача непростая, тем более когда речь идет об особенных детях. Трудность состоит как в деликатности самой темы, так и в желании вызвать у читателей отклик. О том, как не испортить такой текст стилистическими, грамматическими и пунктуационными ошибками, рассказываем в нашем стилистическом практикуме.