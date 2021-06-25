Дайджест на выходные #215

Как делать качественные фотографии на смартфон

Хорошие снимки можно делать не только на профессиональный фотоаппарат, но и на обычный мобильный телефон. Даем семь советов, как по максимуму использовать возможности смартфона.

5 ошибок абитуриентов журфаков при написании эссе для творческого конкурса

Какие ошибки допускают абитуриенты журфаков в своих вступительных эссе? Разбираемся со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко: «Свою индивидуальность участники прячут за проверенными литературными и этическими клише, которые приводят в восторг их школьных учителей, но, увы, никак не впечатляют членов жюри творческого конкурса».

Медиакомпании меняют свои стратегии: 5 примеров

Главная задача для любого новостного СМИ — сохранить и увеличить свою аудиторию. Чтобы решить ее сегодня, во время продолжающейся пандемии, медиакомпании из разных уголков мира меняют свои стратегии

На Всемирном конгрессе новостных медиа INMA представители Newsday (США), Insider (США), Funke Mediengruppe (Германия), Sydney Morning Herald и The Age (Австралия) и GFR Media (Пуэрто-Рико) рассказали о том, что именно они предпринимают, чтобы привлечь читателей и сделать свой контент по-настоящему востребованным.

Записки журналиста: Ростропович и собака

Продолжаем публиковать байки журналистов о своей жизни и профессии. Эта история фотокорреспондента Юрия Феклистова — о музыканте Мстиславе Ростроповиче и его собачке Пукси.

«Новые рубежи»: как живет бесплатная газета, отметившая столетний юбилей

В мае одинцовская газета «Новые рубежи» отметила столетний юбилей. Сегодня это еженедельное бесплатное издание, которое выпускает Наро-Фоминское информагентство. О пандемийных буднях издания, отлаженных каналах дистрибуции и будущем прессы рассказывает Эльвира Морсикаева, главный редактор газеты.

Запись вебинара «Работа с аудиторией. Повышение доверия к СМИ»

Вебинар «Работа с аудиторией. Повышение доверия к СМИ» прошёл 24 июня.

Темы вебинара:

— районки после пандемии. Проблемы, поиски, решения;

— как выстраивать работу онлайн. Что могут дать сети;

— как добиваться доверия читателей;

— что делать, чтобы финансы не пели романсы. Поиск дополнительных средств в редакции;

— социальное проектирование: возможности и проблемы;

Спикеры: Людмила Кейбол, главред «Змеиногорского вестника»; Юлия Гущина, главред «Владимирских ведомостей».

Владимир Познер: «Высказываться — это не профессия». О том, как прошла дискуссия «Новые ценности»

24 июня прошла публичная дискуссия «Новые ценности» с участием Владимира Познера, Ксении Собчак и Леонида Парфенова. Модератором встречи выступил Михаил Зыгарь.

Обсуждалось, как изменились этические нормы за последние годы, что такое свобода слова в понимании современного человека и нужны ли квоты для тех, у кого раньше не было привилегий, или это только увеличит дисбаланс.

Основные вопросы и самые яркие высказывания дискуссии мы собрали в этом материале.

Новые способы повысить вовлеченность своих читателей. Опыт The Daily Star

В условиях глобального кризиса газетной индустрии, который усугубила пандемия коронавируса, бангладешская The Daily Star неустанно ищет новые способы повысить вовлеченность своих читателей. Среди них — поддержка малообеспеченного населения, истории о дружбе и об отцах, а также художественный онлайн-конкурс. Подробности — в нашем материале:

«Все эти инициативы показывают, что в трудные времена печатные медиа играют важную роль. Издания должны не только публиковать проверенные новости, но также сотрудничать с брендами и партнерами для взаимной поддержки и на благо общества».