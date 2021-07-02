Дайджест на выходные #216

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

В новом номере «Журналиста» мы решили облегчить нашим читателям рабочие будни и рассказать о том, как всегда быть готовым к летнему затишью в новостях, к очередному празднику, к заказу на тематический спецпроект, в общем — к «вечнозеленым» инфоповодам, которые плотно нанесены на «лунно-посевной календарь», то есть контент-план редакции.

Кроме того, в номере — новые способы повысить вовлеченность читателя, ошибки абитуриентов журфака, региональные кейсы, традиционные рубрики и многое другое.

Цифровая версия уже на сайте

Чек-лист летней уборки сайтов

В горячие весенние и осенние периоды, когда события льются рекой, на сайте накапливается снежный ком новостей, интервью, статей и фотографий. Чаще всего они собираются в ленту новостей, формируя информационный поток.

Летом стоит чуть выдохнуть, снизить публикационную активность вдвое, а освободившееся время потратить на анализ этого потока, рассортировать, переупаковать материалы, подправить внешний вид сайта. Рассказываем, как подготовиться к осеннему сезону.

Как заинтересовать рекламодателя. Три правила

Как СМИ привлечь обедневших рекламодателей, завлечь инвесторов и обзавестись партнерами? Казалось бы, достаточно просто делать хороший контент. На самом деле нет — нужно еще и правильно позиционировать себя и свою аудиторию для рекламодателя или грантодателя. Мы посмотрели, как наши коллеги работают с медиакитами, прайс-листами и спецпредложениями для рекламодателей, и дали советы.

10 вредных советов практикантам

Лето — пора отпусков, мертвой повестки и стажеров. В это время в редакциях появляются журналисты-практиканты — свободная пара рук или головная боль. Как стажеру адаптироваться к новым условиям и не получить пинок в первый же день работы? Чего не стоит делать, чтобы не попасть в черный список издания и в бан редактора? Собрали 10 вредных советов от редакторов для тех, кто не хочет задерживаться в редакции дольше, чем на один месяц летней практики.

Школа фельетона: инвалиды «холодной войны»

«Мне было скучно, следуя ветхозаветным традициям советской сатиры, ругать Рейгана и бороться с гидрой мирового капитала. Я полагал, что уместнее будет преодолеть разруху в собственных головах», — ведущий рубрики «Школа фельетона» Леонид Флорентьев рассказывает о своей работе в «Крокодиле» и истории одной заметки.

Смотритель потухшего маяка: почему Трамп проиграл соцсетям

В начале мая бывший президент США Дональд Трамп запустил личный блог на собственной платформе — ответ соцсетям, которые его заблокировали. Из обещанного «места, где можно свободно и безопасно говорить», блог стал площадкой, на которой говорить мог только Трамп. Это не оценили даже радикальные республиканцы, и через месяц после запуска блог с позором закрылся. Но были ли в 2021-м у отдельного блога без подпитки соцсетей шансы и почему в борьбе за внимание экс-президент все-таки проиграл платформам (как и почти все журналисты)?

АНРИ организует очную школу краудфандинга для журналистов

Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) организует очную школу краудфандинга для журналистов. Участниками могут стать журналисты, сотрудники редакций СМИ и фрилансеры, желающие отточить навыки краудфандинга и запустить сбор на свой журналистский материал или медиапроект.

Дата и место: 30 сентября — 3 октября 2021 года, Москва (Центр «Благосфера»)

Крауд-школа рассчитана на 12 участников. В течение трех дней они будут работать с экспертами над собственными крауд-проектами. Под менторским руководством участники смогут доработать свою идею, рассчитать бюджет и спланировать стратегию запуска и продвижения крауд-проекта. По итогам школы участники заявят созданные ими проекты на крауд-платформе для СМИ «Сила слова».

Участники школы краудфандинга должны заполнить заявку до 1 сентября 2021 года.

Должен ли журналист следить за откликами на свои публикации

«Мне важно не столько как аудитория воспримет материал, сколько то, как его воспримут коллеги. Это связано с тем, что журналисты понимают, по каким принципам пишутся тексты, и если критикуют коллеги, то тут есть к чему прислушаться. С аудиторией же мы говорим на разных языках».

Комментарии в социальных сетях стали самым популярным видом обратной связи для СМИ, практически вытеснив письма в редакцию. Мы изучили комментарии читателей крупных и небольших СМИ и поговорили с их представителями о роли комментариев в их профессиональной жизни.

В июне председатель СЖР Владимир Соловьев направил руководству Европейской федерации журналистов письмо, информирующее о решении секретариата СЖР выйти из организации.

Об истории сотрудничества ЕФЖ и СЖР и том, к чему приведет его прекращение, — Надежда Ажгихина: «Добровольно опустить «железный занавес» в условиях цифрового общества сегодня — не только пародия на советский опыт, не только предательство профессии, но и удар по имиджу страны. И в конечном итоге вред государственным интересам».