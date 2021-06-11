Дайджест на выходные #213

Информационные войны диджитального периода

Максим Корнев — об особенностях информационных войн в цифровом пространстве: «Журналисты выступают реальными защитниками людей, если не встают на чью-то сторону. Здесь действует правило военкоров: журналист не должен быть в военной одежде и брать в руки оружие. Иначе это уже не журналист, а солдат информационной войны».

Краудфандинг помог независимому екатеринбургскому медиа It’s My City успешно перезапустить сайт. О ходе кампании и системе донатов, которую издание использует сегодня, мы расспросили издателя и учредителя It’s My City Дмитрия Колезева.

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Работа журналиста всегда была связана с обращениями читателей. Сегодня это не столько письма в редакцию, сколько истории людей, рассказанные в социальных сетях. Вместе с магистрами СПбГУ мы решили посмотреть, на что чаще всего жалуются люди и как журналисты могут с этим работать. Заодно спросили редакторов СМИ и администраторов популярных региональных пабликов о том, как они видят эту работу сегодня.

«Верстальщики верстают инструкции, отчеты и литературные талмуды. А в газетах есть место исключительно для визуальных журналистов».

О том, какими качествами должен обладать визуальный журналист и каковы главные критерии современного качественного издания, рассказывает Сергей Мешавкин.

Поговорили с Николаем Колединым, главредом газеты «Усть-Катавская неделя», о спецпроектах, работе в пандемию и доставке: «Если откровенно, мне просто надоело на каждой летучке устраивать пытки пишущим сотрудникам на предмет того, что же мы поставим в ближайший номер. В итоге появился ежемесячный график с жестким порядком сдачи тематических полос».

Интервьюеры не всегда внимательны к своим собеседникам. О том, как делать не надо, — в фельетоне студентки СПбГУ.

В этом году мы во второй раз присоединились к исследованию открытости и готовности к взаимодействию федеральных органов исполнительной власти РФ. Читайте, какие ведомства сегодня более доступны для журналистов, кому можно задать вопрос в социальных сетях и как долго придется ждать ответа.

Фонд «Справедливость для журналистов» опубликовал доклад об атаках на медиаработников в 2020 году.

Во всех странах, за исключением Азербайджана, в 2020 году количество атак против медиаработников увеличилось в два с половиной раза по сравнению с 2019 годом: с 1,907 до 4,611. Наиболее заметным рост был в Беларуси, России и Украине.

В России число атак на профессиональных и гражданских журналистов в 2020 году более чем вдвое превысило суммарное количество атак за три предыдущих года. Как отмечается в докладе, рост произошел в основном за счет атак с применением юридических и экономических механизмов, причем в 93% случаев за ними стояли представители власти. 8 российских журналистов в этом году погибли, включая совершившую самоубийство в результате многолетней травли Ирину Славину из Нижнего Новгорода, убитого во Франции оппозиционного чеченского блогера Имрана Алиева, убитого в австрийском пригороде блогера Мамихана Умарова («Анзор из Вены») и не дожившего месяц до освобождения из колонии после 9-летнего срока оренбургского журналиста Александра Толмачева.

Изучили несколько крупнейших информационных столкновений и выяснили, как Екатерина II боролась с хейтерами, может ли цвет флага за спиной привлечь союзников и о чем писали отечественные и зарубежные медиа во время отделения Косова.