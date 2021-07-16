Дайджест на выходные #218

Максим Ильяхов о «Кинжале»: «Настоящее — в мемах, гайдах, карточках, коротких формата»

В апреле в медиаполку прибыло — под главредством Максима Ильяхова стартовало издание «Кинжал» — «hard blog о soft skills для каждого rock star». Мы поговорили с Максимом о запуске СМИ, религиозном выборе любого читателя, вечнозеленом контенте и неочевидной победе визуального контента над текстовым.

Основной вызов, который стоит перед фрилансером — научиться организовывать себя. Второй вызов — договориться с теми, кто живет с ним о ненарушении границ и уважении рабочего пространства. И вызов третий: нужно выдавать реально хороший результат. Оксана Силантьева рассказывает, как фрилансеру познать себя, от каких раздражителей ему нужно избавиться и какими инструментами пользоваться.

«Мы коммерческая организация, отвечать не обязаны», «Мы отвечаем только на запросы, которые приходят на бумаге», «Это государственная тайна»... Знакомо?

То, что редакции СМИ имеют право запрашивать информацию и получать ответ в семидневный срок, знают, наверное, все журналисты. Но эта привилегия не спасает от барьеров, которые порой ставят сотрудники организаций, не желающие общаться с прессой и отвечать на вопросы журналистов. Роман Жолудь и Галина Арапова выбрали пять распространенных «отписок», которые нередко оказываются надуманными и не всегда соответствуют законодательству. Этот материал поможет вам аргументировать свой запрос.

В последние годы на площадках издательского дома «Аргументы и факты» выходит все больше спецпроектов — как аудиторных, так и партнерских. Часто в их реализацию включаются не только журналисты федеральной редакции, но и сотрудники региональных представительств издательского дома — тогда они получаются масштабными и разносторонними. Рассказываем о нескольких таких проектах.

Евгений Петрович Широков — активный участник становления отечественного телевидения, трижды главный редактор, в том числе — руководитель радиостанции «Юность» и главной редакции молодежных программ Гостелерадио СССР, где готовились знаменитые программы «КВН», «Веселые ребята», «Что? Где? Когда?». В интервью он рассказал о том, с чего начинался его путь в профессии, как работала Молодежная редакция и почему на телевидении должен быть контроль качества.

Илья Кудинов и его коллеги раскрывают секреты использования социальных сетей в журналистских расследованиях, вспоминают примеры из своей практики и делятся полезными инструментами.

Рубрика «Спецпроект» стала почти традиционной в региональных изданиях. Под спецпроекты удобно запрашивать гранты, ими удобно отчитываться по тематической или праздничной разнарядке, в них можно архивировать материалы по одной теме. ЖУРНАЛИСТ посмотрел, что делают победители конкурса «Золотой фонд прессы-2020», и порассуждал, как сделать лучше.

В период с 18 мая по 5 декабря 2021 года по поручению президента России Владимира Путина проходит международная премия «#МЫВМЕСТЕ», основная цель которой выявление лидеров социальных изменений из числа сообществ и волонтеров НКО, бизнеса, журналистов и поддержка их инициатив, направленных на улучшение жизни и помощи людям.

Премия организована платформой DOBRO.RU совместно с рядом информационных и организационных партнеров.

Специальный конкурсный трек «Медиа» принимает к участию заявки от физических лиц (старше 14 лет) (журналисты любых СМИ, блогеры, а также представители юридических лиц в сфере медиа и НКО) по следующим номинациям: «Социальные медиа», «Медиаволонтерство», «Сторителлинг», «Локальные медиа».

Победители в конкурсном треке «Медиа» в возрастной категории старше 14 лет награждаются дипломом, подарочным набором, получают медиаподдержку от партнеров Премии, а также получают возможность стать номинантами на присуждение государственной награды в сфере благотворительности — знака отличия «За благодеяние».

Срок подачи заявок продлен до 25 июля 2021 года. Необходимая информация о премии (положение о премии, медиаматериалы, осуществление подачи заявки на участие) расположена на платформе DOBRO.RU (раздел Премия #МЫВМЕСТЕ).

Загнанная насыщенной новостной повесткой региональная редакция придумывает, как создать нетленные материалы на злободневную тему. Новая пьеса о типичных ошибках редакции от Всеволода Пули!