Дайджест на выходные #218

Максим Ильяхов о «Кинжале»: «Настоящее — в мемах, гайдах, карточках, коротких формата»
В апреле в медиаполку прибыло — под главредством Максима Ильяхова стартовало издание «Кинжал» — «hard blog о soft skills для каждого rock star». Мы поговорили с Максимом о запуске СМИ, религиозном выборе любого читателя, вечнозеленом контенте и неочевидной победе визуального контента над текстовым.
Как фрилансеру организовать рабочее место и себя
Основной вызов, который стоит перед фрилансером — научиться организовывать себя. Второй вызов — договориться с теми, кто живет с ним о ненарушении границ и уважении рабочего пространства. И вызов третий: нужно выдавать реально хороший результат. Оксана Силантьева рассказывает, как фрилансеру познать себя, от каких раздражителей ему нужно избавиться и какими инструментами пользоваться.
Топ-5 популярных отказов отвечать на запрос редакции, которые можно оспаривать
«Мы коммерческая организация, отвечать не обязаны», «Мы отвечаем только на запросы, которые приходят на бумаге», «Это государственная тайна»... Знакомо?
То, что редакции СМИ имеют право запрашивать информацию и получать ответ в семидневный срок, знают, наверное, все журналисты. Но эта привилегия не спасает от барьеров, которые порой ставят сотрудники организаций, не желающие общаться с прессой и отвечать на вопросы журналистов. Роман Жолудь и Галина Арапова выбрали пять распространенных «отписок», которые нередко оказываются надуманными и не всегда соответствуют законодательству. Этот материал поможет вам аргументировать свой запрос.
Как «Аргументы и факты» используют свой региональный ресурс в спецпроектах
В последние годы на площадках издательского дома «Аргументы и факты» выходит все больше спецпроектов — как аудиторных, так и партнерских. Часто в их реализацию включаются не только журналисты федеральной редакции, но и сотрудники региональных представительств издательского дома — тогда они получаются масштабными и разносторонними. Рассказываем о нескольких таких проектах.
Евгений Широков: «Телевидение переродилось»
Евгений Петрович Широков — активный участник становления отечественного телевидения, трижды главный редактор, в том числе — руководитель радиостанции «Юность» и главной редакции молодежных программ Гостелерадио СССР, где готовились знаменитые программы «КВН», «Веселые ребята», «Что? Где? Когда?». В интервью он рассказал о том, с чего начинался его путь в профессии, как работала Молодежная редакция и почему на телевидении должен быть контроль качества.
Как журналисту использовать соцсети в расследованиях
Илья Кудинов и его коллеги раскрывают секреты использования социальных сетей в журналистских расследованиях, вспоминают примеры из своей практики и делятся полезными инструментами.
Медиаразбор: как делать спецпроекты
Рубрика «Спецпроект» стала почти традиционной в региональных изданиях. Под спецпроекты удобно запрашивать гранты, ими удобно отчитываться по тематической или праздничной разнарядке, в них можно архивировать материалы по одной теме. ЖУРНАЛИСТ посмотрел, что делают победители конкурса «Золотой фонд прессы-2020», и порассуждал, как сделать лучше.
Заявки на участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ можно подать до 25 июля
В период с 18 мая по 5 декабря 2021 года по поручению президента России Владимира Путина проходит международная премия «#МЫВМЕСТЕ», основная цель которой выявление лидеров социальных изменений из числа сообществ и волонтеров НКО, бизнеса, журналистов и поддержка их инициатив, направленных на улучшение жизни и помощи людям.
Премия организована платформой DOBRO.RU совместно с рядом информационных и организационных партнеров.
Специальный конкурсный трек «Медиа» принимает к участию заявки от физических лиц (старше 14 лет) (журналисты любых СМИ, блогеры, а также представители юридических лиц в сфере медиа и НКО) по следующим номинациям: «Социальные медиа», «Медиаволонтерство», «Сторителлинг», «Локальные медиа».
Победители в конкурсном треке «Медиа» в возрастной категории старше 14 лет награждаются дипломом, подарочным набором, получают медиаподдержку от партнеров Премии, а также получают возможность стать номинантами на присуждение государственной награды в сфере благотворительности — знака отличия «За благодеяние».
Срок подачи заявок продлен до 25 июля 2021 года. Необходимая информация о премии (положение о премии, медиаматериалы, осуществление подачи заявки на участие) расположена на платформе DOBRO.RU (раздел Премия #МЫВМЕСТЕ).
Как мы стали делать вечнозеленый контент. Пьеса
Загнанная насыщенной новостной повесткой региональная редакция придумывает, как создать нетленные материалы на злободневную тему. Новая пьеса о типичных ошибках редакции от Всеволода Пули!