Дайджест на выходные #219

«Нынешний руководитель администрации губернатора написал на нас заявление о клевете в полицию. Полиция не нашла клеветы. Так все время».

Журналисты из Архангельска, Ревды и Читы рассказали о необходимости журналистского образования, перспективах, условиях труда и отношениях с властью.

Молодое колумбийское медиа Mutante выбрало стратегию digital conversation — это синтез постоянного фидбека и краудсорсинга, который обеспечивает участие аудитории в создании контента.

«Осознав, в чем именно заключается наша миссия, мы разработали метод социальной беседы. Ее суть заключается в том, чтобы вовлечь аудиторию в тему на трех уровнях: дискуссионном (разговор), аналитическом (понимание) и акциональном (действие). В течение нескольких недель каждый из этих уровней переводится в серию цифровых действий, которые вместе составляют цикл», — объясняет директор и соучредитель Mutante Хуан Камило Мальдонадо.

Рассказываем о том, как издание реализует свою стратегию и существует ли что-то подобное в российских медиа.

Для Evening Standard печать по‐прежнему является важной частью бизнес-стратегии. Почему — объясняет старший редактор издания Дуг Уиллс:

«Только редакторы и журналисты по-прежнему обеспечивают качественное повествование. И именно это является основной движущей силой любого издания, в том числе и Evening Standard, суммарная ежедневная аудитория которого насчитывает 2,5 миллиона человек. Также не стоит забывать о важности самого бренда. Хороший бренд может привлечь рекламу».

Минцифры России сообщает о заключении соглашений с получателями субсидий в области печатных СМИ.

В текущем году более 500 организаций в сфере печатных медиа получат субсидии Минцифры России на реализацию социально значимых проектов в газетах и журналах, а также на выпуск изданий для людей с ограниченными возможностями.

В числе первых получателей — организации, выпускающие издания для инвалидов по зрению, детские и литературно-художественные журналы, региональные газеты.

Процесс заключения соглашений с получателями субсидий будет завершен до 1 октября текущего года.

У корреспондента «Таких дел» Евгении Волунковой выходит книга «Подтексты. 15 путешествий по российской глубинке в поисках просвета». Там собрано пятнадцать ее лучших историй о репортажах, которые дополнены рассказами о работе со «сложными» и «неудобными» темами, об общении с героями из разных уголков страны и о том, как эти тексты меняют судьбы людей, локальных сообществ и даже социальных институтов.

Евгения Волункова: «Вообще-то журналистика — это в первую очередь информирование. Но выпуская новый проблемный материал, я подспудно жду, что он как-то повлияет на непростую ситуацию героя. Я не всегда пишу статьи просто для того, чтобы донести информацию. В социальной журналистике все сложнее и глубже. Многие герои — люди в трудной жизненной ситуации, и хочется, чтобы она разрешилась, жизнь наладилась. Каждый раз, когда после выхода текста происходит что-то хорошее, журналист радуется. И переживает, если ничего не выходит».

Предзаказ «Подтекстов» можно оформить в интернет-магазине «Таких дел».

«Хотелось найти место, где можно учиться чему-то новому и видеть результат своей работы».

Рассказываем о трех интересных направлениях в журналистике, их представителях и площадках для публикаций.

«Александр Исаевич, увидев меня, заулыбался. Он сильно похудел. Просить его я его уже ни о чем не стал. Снимал как есть, понимая, что до этого сюда не ступала нога журналиста». Юрий Феклистов вспоминает о знакомстве с Солженицыным и его последних снимках.