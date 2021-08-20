Дайджест на выходные #221

30 лет назад начался августовский путч. О том, как эти события повлияли на журналистику, рассказала Надежда Ажгихина:

«30 лет назад люди и журналисты вместе отстояли свою свободу. Ее плодами воспользовались другие. История знает много подобных примеров. Но удивительный опыт остался и в памяти участников, и в коллективном бессознательном народа, которое хранит значительно больше, чем хотят видеть конструкторы нашей уникальной идентичности».

25–27 августа в отеле «Турист» в Москве пройдут семинары ЖУРНАЛИСТА «Особенности работы digital-медиаресурсов и возможности их монетизации». Для онлайн-гостей будет доступна бесплатная трансляция на нашем YouTube-канале.

На семинарах выступят главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля, генеральный директор ГК «Информ Полис» Чингис Дагаев, руководитель медиапроекта «Планёрка» Александр Литвинов, главный редактор газеты «Ревдинский рабочий» Евгений Зиновьев и другие.

Регистрация на очное участие в мероприятиях будет доступна в понедельник, 23 августа. С программой можно познакомиться по ссылке ниже.

Испанское издание La Voz de Galicia решило сосредоточиться на читателе, реорганизовав свою редакционную команду и построив целое сообщество онлайн-подписчиков, чтобы дополнить читательскую базу печатной газеты. О том, как ему это удалось, — в нашем материале.

Профессии в медиа с каждым днем становятся сложнее и интереснее. Появляется новый способ мышления — «оркестровка контента». Какими же навыками должен обладать журналист-дирижер и может ли он реализовать себя без больших СМИ? На эти вопросы отвечает Елена Шитикова.

Соловьев и Уткин, Пивоваров и «Норникель», Анна Зосимова и Петар Мартич и Ксения Собчак и скопинский маньяк — вспомнили четыре скандальных события, произошедших в российских медиа за прошедший и текущий годы, и проанализировали их влияние на медиасреду.

Есть ли жизнь после журфака? Профессиональная, конечно же. Мы поговорили с бывшими студентами факультетов журналистики, а ныне — сотрудниками SETTERS, «Афиши», «Москвы 24» и других медиакомпаний о пресловутой конвергентности, поиске хорошей работы, самом важном этапе студенчества и беге за бабушками по подворотням.

«Уже на первом курсе стал печататься в еженедельных журналах и газетах, и эти занятия литературой уже в начале 80-х годов приняли постоянный, профессиональный характер», — писал Чехов в автобиографии. Рассказываем о его карьере журналиста.