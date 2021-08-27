Дайджест на выходные #222

Закон об иноагентах: журналисты оказались по разные стороны баррикад?

Совместим ли статус иностранного агента с деятельностью журналиста, зачем он нужен, по каким критериям его присваивают и как он отразится на профессии? Об этом мы поговорили с журналистами, общественными и политическими деятелями.

Слежка: советы для журналистских расследований

На фоне новости об использовании ПО Pegasus для слежки «Глобальная сеть журналистских расследований» выпустила статью с рекомендациями для журналистов по раскрытию применения шпионских технологий. Делимся некоторыми советами.

О чем писать, если обо всем уже написано: как раскрыть тему по-новому

Как подать старую тему по-новому? Рассказываем в нашей подборке советов.

Контент с фильтром: как изменились функции гейткипинга в медиа

Гейткипер — это человек, который определяет, какая из новостей и в каком виде будет доступна аудитории. Гейткипингом же мы называем систему фильтрации новостей. Зачем нужна эта система и почему она вновь становится востребованной — рассказывает Макс Корнев, эксперт MediaToolBox.ru, доцент кафедры ТРИТ Института массмедиа и рекламы РГГУ.

Мы пишем для аудитории, аудитория — для нас: нужны ли редакции мобильные репортеры

Мобильные репортеры становятся все более востребованными. Сегодня пользовательский контент активно публикуют редакции сайтов «Эхо Москвы», «Мобильной репортер», канала LifeNews и других СМИ. О том, в чем проблема этого контента, какое будущее его ждет и нужно ли платить мобильным репортерам, — Екатерина Баранова, д. ф. н., профессор факультета коммуникативного менеджмента РГСУ, член Союза журналистов России.

Как аккредитоваться на выборы: новые правила для журналистов

Центризбирком ввел новые правила аккредитации сотрудников СМИ на предстоящих выборах. Что изменилось, как аккредитоваться в избирательной комиссии и как вести себя на выборах?

«Опыт полезный с точки зрения разочарования»: студенты о неудачных практиках

Мы часто пишем о том, как студентам правильно вести себя на практике. Сегодня мы делимся историями студентов, которые попали в плохие руки:

«Гендиректору компании было около 60 лет, а Вере с одногруппницей — 18, но он говорил о том, какие они «красивые девушки», писал им сообщения в стиле «как дела», спрашивал о родителях Веры. Поведение гендиректора она считала фамильярным и неуместным».