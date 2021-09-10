Дайджест на выходные #224

В мае этого года по инициативе президента России был создан Фонд культурных инициатив, который проводит конкурсы и предоставляет президентские гранты на проекты в области культуры, искусства и творчества.

Генеральный директор Фонда Роман Карманов рассказал в интервью о своей деятельности, философии фонда, работе экспертов и поддержке творческих проектов.

Патриарх защиты свободы слова Айдан Уайт рассказал, какие вызовы возникают перед этической журналистикой сегодня, как пандемия повлияла на профессию и какова роль журналистики в современном информационном пространстве:

«Несмотря на все трудности и серьезные проблемы, такие как страх, угрозы или даже физические нападения на журналистов, несмотря на постыдные проявление цензуры и демонстративное игнорирование прав журналистов со стороны властей, несмотря на ненасытную жажду наживы и лицемерие технологических гигантов — я полон надежды».

Сергей Довлатов: «Я не журналист по духу. Меня не интересуют факты, я путаю, много вру, не скрупулезный, не энергичный, короче — не журналист. Хотя всю жизнь зарабатываю именно этим».

3 сентября 1941 года родился писатель Сергей Довлатов. Вспоминаем о его журналистской карьере и рассуждаем, почему сегодня довлатовский «Компромисс» становится стилем жизни.

Опубликована программа Делового форума 2021, который пройдет в Москве 23 и 24 сентября. Успейте подать заявку до 17 сентября.

— 23 сентября — ежегодный деловой форум СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития».

— 24 сентября — конференция «Цифровая трансформация региональных медиа».

На форуме и конференции мы обсудим проблемы печатной и цифровой индустрий, потенциал и направления развития российских СМИ, обменяемся успешным опытом по созданию качественного контента. Эксперты расскажут, как новые технологии влияют на медийный рынок, и дадут практические советы, как выбрать стратегию для своего издания, эффективно работать с современной аудиторией и многое другое.

Любая инновация сначала вызывает отторжение. Особенно у опытных, профессиональных, много повидавших редакторов и журналистов. Зачем что-то менять, если и так все работает? Оксана Силантьева рассказывает, как выглядят 5 стадий принятия инноваций и можно ли сократить время их прохождения.

Мы проанализировали более 50 актуальных вакансий в сфере медиа, размещенных на специализированных сайтах и в профильных Telegram-каналах. Рассказываем о навыках, требованиях и первой работе в сфере журналистики — максимум полезных рекомендаций, как получить место в желанной редакции.

На норвежское издание Dagbladet Pluss в онлайне подписаны более 100 тысяч человек. За несколько лет редакция выявила, что заставляет пользователей подписываться, и создала «Набор инструментов Pluss» — это 9 форматов контента, привлекающих аудиторию. Ими поделилась главный редактор издания.

25-27 августа в Москве прошли семинары об особенностях работы цифровых медиа и их монетизации.

Среди спикеров — главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля, эксперт по цифровой трансформации СМИ Чингис Дагаев, руководитель медиапроекта «Планёрка» Александр Литвинов, главный редактор газеты «Ревдинский рабочий» Евгений Зиновьев и другие.

Публикуем видеозаписи семинаров и презентации спикеров. Материалы доступны для членов Клуба Журналиста.