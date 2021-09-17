Дайджест на выходные #225

Журналист и теоретик медиа Андрей Мирошниченко «похоронил» газеты в своей книге еще в 2010 году, тем самым вызвав огонь всей индустрии на себя. В своей новой книге «Постжурналистика и смерть газет» он констатирует, что печатным носителем дело не ограничилось: умирает вся традиционная журналистика. Более того: она уже умерла, и мы вступили в эру постжурналистики. О том, чем она характеризуется и как теперь сохранить профессию и зарабатывать журналистам, — в нашем интервью.

Погружаясь в инфоповестку, сложно не захлебнуться в море плохих новостей. Спасают только маленькие островки лайфстайла — легких материалов о культуре, искусстве и повседневной жизни. На форуме «Редсовет» Александра Шаргородская, главный редактор онлайн-издания «Бумага», рассказала, почему важно писать о котах и путешествиях даже когда мир в огне и где искать позитивный контент.

Нашли пять курсов, которые помогут разобраться в актуальных принципах работы журналиста, повысить квалификацию и стать более востребованным работником в медиасфере.

Опубликована программа Делового форума 2021, который пройдет в Москве 23 и 24 сентября. Заявки принимаются до 20 сентября.

— 23 сентября — ежегодный деловой форум СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития».

— 24 сентября — конференция «Цифровая трансформация региональных медиа».

На форуме и конференции мы обсудим проблемы печатной и цифровой индустрий, потенциал и направления развития российских СМИ, обменяемся успешным опытом по созданию качественного контента. Эксперты расскажут, как новые технологии влияют на медийный рынок, и дадут практические советы, как выбрать стратегию для своего издания, эффективно работать с современной аудиторией и многое другое.

В Санкт-Петербурге прошел «Редсовет» — форум, на котором редакторы делятся личным опытом. Мы подсмотрели у спикеров несколько приемов, которые сэкономят медиаменеджерам силы и время.

«Люди Байкала» — независимый авторский интернет-журнал о жизни в сибирской глубинке. Проект появился в феврале 2020 года. Мы поговорили с автором и редактором издания Еленой Трифоновой о том, почему важно писать не только про Москву и как рассказывать о проблемах региона через честные истории о людях: «В глубинке много непроговоренных проблем, и этим обстоятельством определяется наша повестка. Ты не будешь любоваться закатом, когда горит дом».

Как журналистам запускать новые проекты, отзываться на проблемы и уезжать в командировки в отдаленные регионы России, когда и без того скромные бюджеты СМИ растаяли из-за пандемии? Очевидно, новое время требует новых решений для укрепления финансовой самостоятельности редакции. Таким инструментом может стать краудфандинг. Рассказываем о краудфандинговый платформе «Сила слова» для журналистов.

12 сентября 2001 года газета The New York Times опубликовала на первой странице статью Сержа Шмемана о террористических актах 11 сентября. Вспоминаем интервью с ним о том, почему NYT тогда нарушила этические правила и как это повлияло на журналистику.