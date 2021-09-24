Дайджест на выходные #226

Уже в первые месяцы нашествия вируса журналисты и эксперты забили тревогу: информационное пространство заполнили фейки. Появился термин «дезинфодемия», или «инфодемия». Рассказываем, как влияют новые процессы на независимую журналистику и какие направления развития профессии предлагает ЮНЕСКО:

«Несмотря на повсеместные ограничения свободы слова и экономический кризис, охвативший СМИ, опыт пандемии обнаружил новые перспективы для развития профессии».

Итоги Делового форума и конференции «Цифровая трансформация региональных медиа»

В Москве прошли Деловой форум 2021 и конференция «Цифровая трансформация региональных медиа».

Участники обсудили проблемы печатной и цифровой индустрий, потенциал и направления развития российских СМИ, обменялись успешным опытом по созданию качественного контента. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на медийный рынок, и дали практические советы.

• Итоги Делового форума﻿

• Итоги конференции

«Новый журнал» — старейшее интеллектуальное литературное издание русской эмиграции на русском языке, которое издается в Нью-Йорке. Мы поговорили с его главным редактором Мариной Адамович о литературной традиции и свободе выбора: «Этот процесс создания «имперской», «правильной» идеологии мешает развитию литератур и искусств в целом и работе русскоязычной многонациональной диаспоры США в частности».

Технологии рвутся вперед, редакции бегут за ними. Или не бегут? И нужно ли вообще бежать? Мы узнали у медиаэкспертов, зачем современным изданиям искусственный интеллект, каких технологий не хватает медиарынку и что должно быть в рукаве каждого приличного медийщика в 2021-м.

Каким бы устаревшим ни казался e-mail-маркетинг, он до сих пор отлично вовлекает аудиторию в контент издания, постепенно превращая ее в постоянных подписчиков. Рассказываем об этом на примере Financial Times и Funke Media Group.

На пути профессионального взросления любой журналист сталкивается с проблемами. Где брать темы? Как не бояться чистого листа? С чего начать материал? На все эти вопросы отвечает Галия Алеева, прошедшая путь от юнкора в местной газете, до корреспондента на федеральном телевидении.

Список полезной литературы прилагается.

Зачем в норвежской Amedia собирают у читателей номера их телефонов и используют персонализированную e-mail-рассылку? Рассказывает вице-президент компании по работе с потребительским рынком Хокон Йохансен.