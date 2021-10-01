Дайджест на выходные #227

Медиасреда постоянно преобразуется, вынуждены меняться и сами журналисты. Но как обстоят дела у тех, кто только вступает в профессию? Понимают ли абитуриенты, куда и зачем идут? Как изменился портрет студента журфака за последние 15 лет? На эти вопросы отвечают ведущие преподаватели разных вузов России.

Видеозаписи трансляций и презентации спикеров Делового форума «Качественная пресса России и перспективы ее развития» и конференции «Цифровая трансформация региональных медиа», которые прошли 23-24 сентября в Москве, уже доступны членам Клуба Журналиста.

Информационные пузыри станут опаснее, краудфандинг станет бизнес-моделью будущего, а у медиа появится шанс выжить — последствия очередного ковидного года обсудили с Яннисом Гианнакопулосом, генеральным секретарем Союза прессы Фессалии и Центральной Греции и колумнистом греческого локального издания Larissa.net.

Словацкая газета Denník N построила прибыльный бизнес исключительно на прямых доходах от читателей. А еще издание стало размещать все свое программное обеспечение в свободном доступе по открытой лицензии. Томас Белла, глава цифрового подразделения, объясняет, зачем это компании и какие инструменты она предлагает.

Давление на журналистов набирает обороты. Все больше коллег проявляют активность в соцсетях, высказываются в материалах, выходят на пикеты и протесты. Но где граница между активизмом и проявлением солидарности? И может ли журналист оставаться объективным, будучи активистом? Представляем мнения журналистов и исследователей медиа.

Конкурс направлен на продвижение позитивного образа современной женщины в СМИ, привлечение внимания к освещению деятельности Союза женщин России, его региональных отделений и женсоветов на местах.

На конкурс представляются статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы, опубликованные в печатных СМИ, на веб-сайтах, за период с 15 августа по 15 декабря 2021 года.

Победители конкурса определяются в каждой номинации и награждаются Дипломами Союза женщин России и Союза журналистов России «Победитель Всероссийского конкурса журналистов «Имя ей — женщина!» и специальными призами.

Журналу «Чудеса и приключения» исполняется 30 лет. Мы встретились с главным редактором издания Геннадием Мальцевым и поговорили с ним о том, как изменился журнал, какие традиции в нем сформировались и кто сейчас его читает:

«Прежде всего, думающие люди. Которые, став взрослыми, сумели сохранить, пронести сквозь свою жизнь тягу к приключениям. Не утратили интереса к загадочному и неизвестному. Люди, открытые к мнению другого, даже если оно на первый взгляд выглядит просто-таки безумным».

Как шляпы и куб могут помочь избавиться от страха чистого листа? Рассказываем о методиках и сервисах, которые упростят творческий процесс.

«В случае с журналистикой технологии просто десакрализировали функции по сбору и обработке информации, снизили порог входа в эту деятельность. А журналистика не смогла в ответ придумать ничего, что сохранило бы ее рыночную востребованность. Вернее, смогла — но традиционной журналистикой это уже назвать сложно».

О том, как технологии помогают журналистам и почему они не спасут профессию, — Всеволод Пуля.