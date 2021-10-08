Дайджест на выходные #228

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Главная тема октябрьского номера ЖУРНАЛИСТА — пресса на жутком фоне пандемии COVID-19. Что спасет мир от инфодемии? Как пандемия изменила СМИ и чего им ждать после? В чем главная проблема российских медиа? Что нужно делать изданиям, чтобы не только выйти из кризиса, но и увеличить доходы?

Кроме того, в номере — большой обзор Делового форума, прошедшего в сентябре в Москве, кейсы зарубежных изданий, хроника беззакония за истекший месяц, традиционные рубрики и многое другое.

Цифровая версия уже на сайте.

Очень интересное интервью с Сергеем Якуповым. Медиаэксперт, создатель MediaMedia и рассылки «Медиакит» рассказал о неравной битве пандемии и изданий, притоке платных подписчиков во время чумы, самой устойчивой бизнес-модели 2021 года, главной ошибке российских журналистов и будущем «иностраннных агентов».

Мы не раз писали о пользе Telegram для выращивания новой аудитории любого локального проекта — официальной газеты администрации или частного нишевого медиа в регионе. В этом разборе мы решили посмотреть, что же конкретно делают в этом мессенджере наши коллеги, и дать им свои рекомендации.

Бывает такое, что автор все сделал за читателя сам. Сам написал, сам порадовался, сам пережил все эмоции. Вместе со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко разбираем именно такой текст.

Конкурс направлен на продвижение позитивного образа современной женщины в СМИ, привлечение внимания к освещению деятельности Союза женщин России, его региональных отделений и женсоветов на местах.

На конкурс представляются статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы, опубликованные в печатных СМИ, на веб-сайтах, за период с 15 августа по 15 декабря 2021 года.

Победители конкурса определяются в каждой номинации и награждаются Дипломами Союза женщин России и Союза журналистов России «Победитель Всероссийского конкурса журналистов «Имя ей — женщина!» и специальными призами.

«Для нас больше не существует слов "пресса", "радио", "телевидение" и "интернет", а есть понятие "мультиплатформенность". Мы производим и распространяем контент на тех платформах, которые считаем наиболее важными для того, чтобы он хорошо "заходил"».

Лауреаты конкурса «Золотой фонд прессы 2.0» рассказали о трансформации своих изданий и проектах, которые помогают привлечь аудиторию.

15 лет назад убили журналистку Анну Политковскую.

Это значит, что истекает срок давности преступления. Продлить его по закону может лишь суд.

«Новая газета» опубликовала фильм «Как убили Анну, чья жизнь принесла стране огромную пользу, а смерть нанесла непоправимый урон», где впервые рассказывает полную историю расследования, которое вела все эти годы.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО В СУГУБО ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ РАССМЕШИТЬ ЧИТАТЕЛЯ.

Делимся инструкцией, как стать иностранным агентом.