Дайджест на выходные #229

Что вы испытали, когда услышали о том, что Нобелевскую премию мира получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, разделив ее с филиппинской журналисткой Марией Рессе? Что может значить это решение нобелевского комитета для журналистов и журналистики в целом? С этими вопросами мы обратились к журналистам, медиаэкспертам и преподавателям факультетов журналистики.

«Как у всех печатных СМИ, у нас было два варианта — спасать старую, традиционную систему работы с помощью «костылей и подпорок» в ожидании скорых перемен в лучшую сторону или перестраивать работу редакции».

Газета «Рабочая правда» из Свердловской области во время пандемии сумела перестроить работу редакции, запустить новые спецпроекты и увеличить доходы. Как — читайте в нашем материале.

Сегодня каждый может создать дипфейк с помощью специальной программы. И вот якобы реальный человек уже говорит на видео то, чего на самом деле никогда не говорил. Быть может даже в прямом эфире. Как же журналисту распознать обман и не распространить ложные сведения?

СМИ делают ставку на солидность и респектабельность, визуальный контент становится популярнее, живое общение остается востребованным, а независимые издания умирают. О том, как пандемия изменила медиа, рассказали редакторы и сотрудники федеральных и региональных СМИ.

«Высветилась главная задача журналиста — быть честным! Не уменьшать цифры, не «продаваться» государству, а иметь смелость сказать все так, как есть». Спросили у студентов об обучении онлайн, месте журналистики в жизни общества и их планах.

Конкурс направлен на продвижение позитивного образа современной женщины в СМИ, привлечение внимания к освещению деятельности Союза женщин России, его региональных отделений и женсоветов на местах.

На конкурс представляются статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы, опубликованные в печатных СМИ, на веб-сайтах, за период с 15 августа по 15 декабря 2021 года.

Победители конкурса определяются в каждой номинации и награждаются Дипломами Союза женщин России и Союза журналистов России «Победитель Всероссийского конкурса журналистов «Имя ей — женщина!» и специальными призами.

Угрозы, нападения и порча оборудования, психологическое давление — со всем этим сталкиваются журналисты, работающие над конфликтными темами. Защищает ли их закон?