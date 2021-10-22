Дайджест на выходные #230

Как платформы распространяют фейки о пандемии и борются с ними

Пандемия для платформ стала золотой жилой — судя по статистике, их средняя посещаемость выросла от 40 до 70% по сравнению с доковидными временами. Но получилось ли у цифровых гигантов уберечь людей от дезинформации, связанной с вирусом?

Rashtradoot стала первой газетой в крупнейшем штате Индии, которая решила публиковать статьи на хинди и английском. В первый же год работы в таком формате издание смогло увеличить доход от рекламы на 42%. Какими принципами руководствовалась редакция — читайте в нашем материале.

Медиагруппа «Журналист» приглашает на серию семинаров-практикумов «Визуальная журналистика и применение инфографики в печатных СМИ»

— Что мешает дизайнерам делать современную качественную газету?

— Как цифровые медиа меняют верстку бумажных газет?

— Почему одним газетам верят, а другим – нет? И причем тут визуальная журналистика?

— Каким образом красота убивает инфографику?

— Почему плохие снимки, сделанные на бегу старым смартфоном, ценнее кадров от профессиональных фотографов?

Об этом и многом другом, интересном и полезном, вы узнаете, приняв участие в семинарах-практикумах 9, 10, 11 ноября (г. Москва, Конференц-зал «Гжель», Отель «Гамма-Дельта-Измайлово»).

Семинары проведут эксперты-практики:

Алексей СМАГИН, дата-журналист Тинькофф-журнала, призёр международного конкурса дата-журналистики Sigma Awards 2021. Работал в РБК, «Новой газете», Студии инфографики РИА Новости, преподавал в НИУ ВШЭ.

Алексей Шелепов, арт-директор Издательского дома «Алтапресс» (г. Барнаул)— специализация — графический дизайн, брэнд дизайн, издательский дизайн; художественный руководитель студии «Шелепов и хорoшие люди». Победитель международных и всероссийских конкурсов «Национальный фестиваль ИДЕЯ! , Международный конкурс логотипов, «Золотая блоха» — всероссийская выставка-конкурс товарных знаков, Московский международный фестиваль рекламы, открытый всероссийский конкурс «Газетный дизайн.

Сергей Мешавкин, медиатренер (сертификат Internews), эксперт проекта «Золотой фонд прессы» по газетному дизайну и визуальной журналистике, ведущий рубрики «Школа дизайна» в журнале «Журналист», руководитель ООО «Медиагруппа «Феномен» (г. Санкт-Петербург, www.design smi.ru — дизайн и редизайн печатных СМИ, консалтинг в области визуальной журналистики), победитель (2006) и призер (2007-2011) открытого всероссийского конкурса «Газетный дизайн».

Организатор^ ООО «Медиагруппа «Журналист» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

РЕГИСТРАЦИЯ на семинары и ПРОГРАММА будут открыты 25 октября на сайте jrnlst.ru

FTI Consulting проанализировала состояние рынка локальной прессы в США и определила, что нужно делать издателям, чтобы не только выйти из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, но и увеличить свои доходы.

Цель проекта «Золотой фонд прессы»: улучшить качество контента печатных изданий, помочь им стать более конкурентоспособными, привлекательными для рекламодателей и молодой аудитории, адаптироваться в диджитал-среде.

Что дает участие в проекте:

— возможность провести экспертизу контента издания, сайта и соцсетей

— возможность провести экспертизу дизайна сайта

— по итогам экспертизы участник получает итоговые протоколы с независимой оценкой, профессиональные рекомендации по устранению недостатков. Уверены, что пройденная экспертиза и полученные рекомендации экспертов помогут редакции в работе, позволят повысить качество, стать конкурентоспособным и более привлекательным для читателя.

— Участие в конкурсах: «Главный редактор года», «Голос Парламента», «Маленький принц», «Золотой лотос», «Хрустальная матрешка», «Лучший дизайн СМИ».

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ в проекте — 19 600 руб.

ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТ (ПОДПИСЧИКОВ ЖУРНАЛА «ЖУРНАЛИСТ») — 16 800 руб.

Венчурные инвесторы и цифровые гиганты предрекают интернету неминуемую трансформацию в более глобальную и всепроникающую форму — «метавселенную». Отвечаем на главные вопросы о том, что это, когда ждать и нужно ли оно вообще.

Неприличная форма, неуважение к суду, оскорбление представителя власти и другое — эксперты составили список случаев, когда оскорбление, появившееся в журналистском тексте, может стать нарушением закона.

Как совместить учебу на журфаке с работой и не выгореть и кем можно подрабатывать начинающему журналисту? Узнали у студентов.