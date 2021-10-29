Дайджест на выходные #231

• Что мешает дизайнерам делать современную качественную газету?

• Как цифровые медиа меняют верстку бумажных газет?

• Почему одним газетам верят, а другим – нет? И причем тут визуальная журналистика?

• Каким образом красота убивает инфографику?

• Почему плохие снимки, сделанные на бегу старым смартфоном, ценнее кадров от профессиональных фотографов?

Об этом и многом другом, интересном и полезном, вы узнаете, приняв участие в семинарах-практикумах 25, 26, 27 ноября (г. Москва, Конференц-зал «Гжель» и «Палех», Отель «Гамма-Дельта-Измайлово»). Семинары пройдут в офлайн-формате с онлайн-трансляцией.

В издательстве «Флинта» вышел новый учебник для бакалавров «Прикладная этика журналиста». Его автору Светлане Распоповой мы задали вопросы о том, как возникла идея создания этого учебника и почему разговоры о саморегулировании журналистов все больше уходят сегодня на обочину профессии:

«Профессиональная этика журналиста часто рассматривается на занятиях как философская категория, как раздел социологии, а не как пространство дилемм. Этот путь сегодня не совсем продуктивный, потому что студентам не интересны научные изыскания ученых. Поэтому я выбрала иной путь — идти от конкретных коллизий, реальных случаев в оценке практикующих журналистов, мнения которых часто полярны».

Общественная коллегия по жалобам на прессу признала материалы «Царьграда», направленные против законопроекта о предотвращении насилия в семье, предвзятыми и не соответствующими принципам профессиональной этики. Мы попросили прокомментировать эту ситуацию одну из авторов обращения, депутата Госдумы 7-го созыва Оксану Пушкину. Она рассказала также о российской журналистике сегодня, саморегулировании профессии и своих творческих планах.

Прием заявок продлён до 15 ноября. Внимание! Скидка для подписчиков журнала «Журналист».

Цель проекта «Золотой фонд прессы»: повышение качества российских изданий и содействие в применении передовых медиатехнологий и успешного опыта отечественных и зарубежных СМИ, в том числе для привлечения рекламы и организации дистрибуции контента.

Участвуя в проекте, издания имеют возможность пройти экспертизу качества контента журналистских материалов, сайта и соцсетей, графической модели – дизайна издания. Задача экспертизы – помочь газетам определить как сильные, так и слабые стороны, которые следует исправить, модернизировав свою деятельность.

По результатам экспертизы издания получают итоговые протоколы с независимой оценкой экспертов медиа отрасли, профессиональными рекомендациями по устранению недостатков, повышению качества, конкурентоспособности изданий, монетизации контента.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ в проекте — 19 600 руб.

ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТ (ПОДПИСЧИКОВ ЖУРНАЛА «ЖУРНАЛИСТ») — 16 800 руб.

Оплата до 25 декабря или по гарантийному письму до 28 февраля 2022 г.

В оплату регистрационного взноса входит:

• экспертиза контента, дизайна, сайта и соцсетей;

• участие в работе Делового форума (г. Москва, апрель 2022г.);

• участие во Всероссийских конкурсах СМИ «Главный редактор года», «Золотой Лотос», «Маленький принц», «Лучший дизайн СМИ», «Лучшее корпоративное издание», «Голос Парламента»;

• скидки на образовательные программы «Журналиста» онлайн и офлайн.

Продолжаем публиковать байки журналистов о своей жизни и профессии. Эта история фотокорреспондента Юрия Феклистова — о приезде Майкл Джексона в Москву и приключениях фотографа в попытках заснять звезду.

В октябре редактор и двое авторов ЖУРНАЛИСТА побывали на программе «Литературное творчество. Журналистика» в образовательном центре «Сириус» в качестве приглашенных экспертов. С 14 по 21 октября сотрудники журнала учили школьников создавать лонгриды. Результатом работы стали пять мультимедийных историй, которые опубликованы на сайте «Журналиста».

Среди тем — современная поэзия, влияние родительского контроля на жизнь подростков, государственная поддержка молодежи, жизнь космонавтов на МКС и традиции народов России.

Посмотреть проекты можно на главной странице сайта и по ссылке.

Иногда фейки выходят за пределы чатиков в WhatsApp и сомнительных СМИ и попадают в известные медиа. Рассказываем четыре такие истории.

Удачное название цепляет будущую аудиторию медиа, формирует представление о нем и помогает не затеряться среди прочих. Для тех, кто вынужден самостоятельно анализировать, думать и креативничать в поисках названия, — наша подборка советов.

Редакция краснодарской газеты «Власть советов» не боится менять графическую и тематическую модели издания, смело ввязывается в сложные для темы и создает социально значимые проекты. Обо всем этом — Светлана Писаренко, главный редактор издания.