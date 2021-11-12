Дайджест на выходные #232

Приглашаем 25, 26, 27 ноября на серию семинаров-практикумов «Визуальная журналистика и применение инфографики в печатных СМИ»
• Что мешает дизайнерам делать современную качественную газету?
• Как цифровые медиа меняют верстку бумажных газет?
• Почему одним газетам верят, а другим – нет? И причем тут визуальная журналистика?
• Каким образом красота убивает инфографику?
• Почему плохие снимки, сделанные на бегу старым смартфоном, ценнее кадров от профессиональных фотографов?
Об этом и многом другом, интересном и полезном, вы узнаете, приняв участие в семинарах-практикумах 25, 26, 27 ноября (г. Москва, Конференц-зал «Гжель» и «Палех», Отель «Гамма-Дельта-Измайлово»). Семинары пройдут в офлайн-формате с онлайн-трансляцией.
Как New York Times переосмыслила базовые принципы и привлекла онлайн-подписчиков
В прошлом году доходы The New York Times от онлайн-подписки превысили доходы от печатных тиражей. По словам Алекс Хардиман, директора по продукту в NYT, это можно назвать следствием не только пандемии COVID-19, но и результатом переосмысления базовых принципов работы компании. Подробнее об этом — по ссылке.
Хочу изменить этот мир к лучшему: насколько важно, можно и нужно журналисту быть амбициозным
Какие амбиции в профессии полезны, а какие — не очень? С какими стремлениями приходят в журналистику и в чем действительность расходится с ожиданиями? Как цели профессионалов изменяются со временем и опытом? Как и зачем нужно «замерять» свою амбициозность? Мы расспросили об этом нескольких журналистов, и вот что они нам рассказали.
Успейте подать заявку на участие в проекте «Золотой фонд прессы — 2022»
Прием заявок продлен до 15 ноября. Внимание! Скидка для подписчиков журнала «Журналист».
Цель проекта «Золотой фонд прессы»: повышение качества российских изданий и содействие в применении передовых медиатехнологий и успешного опыта отечественных и зарубежных СМИ, в том числе для привлечения рекламы и организации дистрибуции контента.
Участвуя в проекте, издания имеют возможность пройти экспертизу качества контента журналистских материалов, сайта и соцсетей, графической модели – дизайна издания. Задача экспертизы – помочь газетам определить как сильные, так и слабые стороны, которые следует исправить, модернизировав свою деятельность.
По результатам экспертизы издания получают итоговые протоколы с независимой оценкой экспертов медиа отрасли, профессиональными рекомендациями по устранению недостатков, повышению качества, конкурентоспособности изданий, монетизации контента.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ в проекте — 19 600 руб.
ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТ (ПОДПИСЧИКОВ ЖУРНАЛА «ЖУРНАЛИСТ») — 16 800 руб.
Оплата до 25 декабря или по гарантийному письму до 28 февраля 2022 г.
В оплату регистрационного взноса входит:
• экспертиза контента, дизайна, сайта и соцсетей;
• участие в работе Делового форума (г. Москва, апрель 2022 г.);
• участие во Всероссийских конкурсах СМИ «Главный редактор года», «Золотой Лотос», «Маленький принц», «Лучший дизайн СМИ», «Лучшее корпоративное издание», «Голос Парламента»;
• скидки на образовательные программы «Журналиста» онлайн и офлайн.
Как во время пандемии журналисты газеты «Пламя» оказывали психологическую помощь читателям
«В районной газете к читателям у нас отношение благоговейное, даже к тем, кто ругаться приходит». Во время пандемии омская газета «Пламя всегда с вами», как и другие издания, столкнулась с обрушением рекламного рынка и снижением розничных продаж, однако сумела не только сохранить читателей, но и запустить новые проекты. О том, как ей это удалось, рассказывает главный редактор Марина Губенко.
В Инстаграме появились общие посты. Как редакциям использовать новую функцию?
19 октября Инстаграм запустил новую функцию — Collabs. Теперь обновившие приложение пользователи могут публиковать совместные посты с общим количеством просмотров, лайков и комментариев. Мы подготовили несколько идей, как редакциям использовать функцию совместных публикаций.
Подкасты увеличивают доходы от подписки
В скандинавском издательстве Schibsted подкасты напрямую влияют на уровень доходов от подписки. Тор Якобсен, первый вице-президент по работе с клиентами, объясняет, как именно подкасты стимулируют рост подписки и зачем компания купила приложение PodMe.
Сложно ли найти рекламодателя иноагенту
Издания, получившие статус иноагента, заявляют не только о потере ньюсмейкеров и экспертов, но и об ударе по бизнес-модели. Особенно страдают те медиа, которые получали доход преимущественно от рекламы. Мы поговорили с Максимом Новиковым, коммерческим директором контент-бюро «Продано!», эксклюзивным партнером «Медузы»* по производству и продаже рекламы, а также с юристом Еленой Кудерко, чтобы разобраться, почему компании боятся сотрудничать со СМИ-иноагентами.
*Издание признано иноагентом
Открываем «Digital Перспективу» для наших читателей
По результатам конкурса «Золотой фонд прессы 2.0» ЖУРНАЛИСТ получил немало предложений консультировать и поддерживать медиа не только в рамках конкурса, но и тогда, когда это реально нужно в течение года. Оргкомитет решил запустить постоянный проект «Digital Перспектива» для всех, кто хочет пройти ежегодный аудит и получить рекомендации, поучиться новым навыкам или проконсультироваться по развитию сайтов и социальных сетей. Рассказываем о проекте.
Какие подкасты делают медиа сегодня и что происходит на рынке
В сентябре издание Podcasts.ru подсчитало, что СМИ выпускают всего 3% от общего количества подкастов на рынке. Чтобы разобраться, какие подкасты выпускают медиа сегодня, почему они отстают от независимых авторов и как зарабатывают на этом формате, мы поговорили с редакторами Podcasts.ru, «Лайфхакера», «Бумаги» и журналисткой «Тайги.инфо»:
«Независимых авторов больше, чем медиа, особенно в России, где большинство качественных крупных изданий либо закрыты, либо объявлены иноагентами».
Победы и проблемы сахалинских СМИ
Мы часто рассказываем о жизни региональных медиа. Наш сахалинский корреспондент Даниил Панкстьянов столкнулся с тем, что многие руководители местных СМИ не готовы к диалогу или, даже согласившись на него, просто перестают выходить на связь. Некоторые признаются, что боятся откровенной беседы из опасения недовольства власти и крупных рекламодателей или считают, что им просто не о чем говорить. Тем большего уважения заслуживают те, кто согласился рассказать, как работают их издания. В них отражается история всей страны и островной области.