Дайджест на выходные #233

Не пропустите мероприятия ЖУРНАЛИСТА, которые состоятся уже на следющей неделе.

25 ноября в 14:00 в гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве состоится ежегодная Всероссийская отраслевая конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати».

С докладом о состоянии медиарынка в 2021 году и приеме заявок на получение господдержки для печатных СМИ в 2022 году выступит Светлана Дзюбинская, заместитель директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ведущие медиаэксперты и практики также обсудят:

• рынок рекламы. Перспективы

• рынок дистрибуции: сохранение института подписки. Успешные кейсы

• тренды, влияющие на развитие регионального цифрового медиарынка

• качественный принт и цифровые технологии — враги или союзники

• различие в функционировании и проблемах печатных изданий на федеральном и региональных рынках, особенности бизнес-моделей и концепции их развития

• эффективное использование цифровых технологий и новых платформ

• переупаковка и монетизация контента на разных цифровых платформах; платный контент

• как работать с молодежной аудиторией

Прямая трансляция мероприятия будет доступна на YouTube.

• Что мешает дизайнерам делать современную качественную газету?

• Как цифровые медиа меняют верстку бумажных газет?

• Почему одним газетам верят, а другим – нет? И причем тут визуальная журналистика?

• Каким образом красота убивает инфографику?

• Почему плохие снимки, сделанные на бегу старым смартфоном, ценнее кадров от профессиональных фотографов?

Об этом и многом другом, интересном и полезном, вы узнаете, приняв участие в семинарах-практикумах 25, 26, 27 ноября (г. Москва, Конференц-зал «Гжель» и «Палех», Отель «Гамма-Дельта-Измайлово»). Семинары пройдут в офлайн-формате с онлайн-трансляцией.

«Я блогер-журналист. Такое самоопределение стало возможно, потому что профессия журналиста приобретает гибридный характер. Человек, который ведет свой блог, может работать так же, как журналист, стараясь представлять объективно информацию, но, в отличие от журналиста, блогер свободен от политики, которую проводит редакция СМИ», — публикуем интервью с «нежным редактором» Татьяной Мингалимовой.

С доходами у региональных печатных СМИ дела обстояли непросто и до пандемии. Усугубилась ли ситуация в последние полтора года и как сегодня зарабатывает локальная пресса, мы поинтересовались у главных редакторов областных и районных газет:

«Крупные предприятия, которые заказывают имиджевые спецпроекты, можно пересчитать по пальцам одной руки. Малый бизнес нам говорит: кто читает вашу газету?»

Команда издания NiemanLab исследовала культуру отмены и выяснила, почему люди отменяют подписки на новости. Пять основных причин — в нашем материале.

Вы верстаете номер. День сдачи. И вот во второй половине дня, когда все полосы практически готовы, доходит дело до обложки. И тут традиционный ступор — что ставить на нее. Либо снимки непервополосные, либо их совсем нет. И тогда вы либо ставите хороший снимок из фотосессии к одному из второстепенных материалов, либо находите в интернете подходящую иллюстрацию «в тему». И так каждый раз. Типичнейшая история подавляющего большинства наших редакций. И лишь потому, что вы сами каждый раз «копаете себе яму» изначально, когда все публикации номера пока что лишь в плане.

Как избежать проблем с выбором обложки — рассказывает Сергей Мешавкин.

До начала пандемии медиа в основном проводили мероприятия в очном формате, теперь же все изменилось. WSJ, как и другие новостные издания, должна была быстро осуществить переход на виртуальные ивенты. Рассказываем об опыте издания.

Как начинающему автору избежать ненужной оценочности в материале и не допустить создания образа всезнающего гуру? Разбираемся вместе со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.

Продолжаем публиковать истории журналистов о своей жизни и профессии. Эта история фотокорреспондента Юрия Феклистова — о дружбе с певицей Сезарией Эвора.

«Познакомились, взяли интервью через двух переводчиков: с креольского на португальский, с португальского на французский. Кассету с интервью у нас из машины вместе с сумкой выкрали мотоциклисты через открытое окно. Пришлось писать по памяти. А потом предложили продюсеру певицы организовать концерт в России. Они согласились».