Дайджест на выходные #234

Конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати. Будущее СМИ». Итоги
25 ноября в Москве прошла ежегодная Всероссийская отраслевая конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати».
Делимся интересными выводами и кейсами.
27 способов заработать на медиа
Все чаще в профессиональных обсуждениях звучат мысли о том, что контент издания — это на самом деле воронка для потенциальных клиентов. А дальше их нужно конвертировать в пользователей, которые платят за какой-то сервис или товар. Но какой же? В этом материале мы собрали максимальное количество современных способов заработка для изданий.
Мариэтта Чудакова: «Свобода слова может быть только абсолютной»
На прошлой неделе не стало литературного критика, специалиста по творчеству Булгакова Мариэты Чудаковой. Светлана Распопова вспоминает встречу с ней в Оренбурге и разговор о времени, Ельцине, журналистике и свободе слова.
Фрилансеры, digital-first и интерактив: формула успеха платной подписки
Domani («Завтра») — одна из тех редких газет, что начали выпускаться во время пандемии. Ее издатель и команда стартапа уверены, что аудитория захочет платить за качественную журналистику. Спустя всего шесть месяцев с момента запуска Domani удалось набрать 70% целевого количества подписок на 2021 год, причем 26% читателей — молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет. Рассказываем, как ей это удалось.
Как медиа помогают подросткам бороться с психологическими проблемами
Подросткам порой сложно найти поддержку среди близкого окружения, и помочь им могут новые медиа. Мы поговорили с психологом-педагогом Светланой Бутенко и попытались разобраться в том, как СМИ могут положительно повлиять на жизнь подростков.
Дискуссия: будущее журналистского образования
«Учебная студия не заменит ощущений от нахождения на месте крушения вертолета». Каким должно быть будущее журфаков? Этот вопрос представители медиаиндустрии обсудили на круглом столе, посвященном 75-летию журналистского образования в СПбГУ.
Как «Почта России» вместе с издателями продвигают институт подписки
Именно подписка является главной точкой роста для издателей печатных СМИ в современных условиях. Какие совместные усилия предпринимают издатели и «Почта России» чтобы увеличить интерес к подписке, сделать ее более популярной и востребованной? Об этом рассказали руководитель департамента по развитию подписных сервисов и дополнительных услуг «Почты России» Ирина Лоскутникова и руководитель отдела по работе с издательскими домами этого же департамента Мария Огай.