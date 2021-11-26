Дайджест на выходные #234

25 ноября в Москве прошла ежегодная Всероссийская отраслевая конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати».

Делимся интересными выводами и кейсами.

Все чаще в профессиональных обсуждениях звучат мысли о том, что контент издания — это на самом деле воронка для потенциальных клиентов. А дальше их нужно конвертировать в пользователей, которые платят за какой-то сервис или товар. Но какой же? В этом материале мы собрали максимальное количество современных способов заработка для изданий.

На прошлой неделе не стало литературного критика, специалиста по творчеству Булгакова Мариэты Чудаковой. Светлана Распопова вспоминает встречу с ней в Оренбурге и разговор о времени, Ельцине, журналистике и свободе слова.

Фрилансеры, digital-first и интерактив: формула успеха платной подписки

Domani («Завтра») — одна из тех редких газет, что начали выпускаться во время пандемии. Ее издатель и команда стартапа уверены, что аудитория захочет платить за качественную журналистику. Спустя всего шесть месяцев с момента запуска Domani удалось набрать 70% целевого количества подписок на 2021 год, причем 26% читателей — молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет. Рассказываем, как ей это удалось.

Подросткам порой сложно найти поддержку среди близкого окружения, и помочь им могут новые медиа. Мы поговорили с психологом-педагогом Светланой Бутенко и попытались разобраться в том, как СМИ могут положительно повлиять на жизнь подростков.

«Учебная студия не заменит ощущений от нахождения на месте крушения вертолета». Каким должно быть будущее журфаков? Этот вопрос представители медиаиндустрии обсудили на круглом столе, посвященном 75-летию журналистского образования в СПбГУ.

Именно подписка является главной точкой роста для издателей печатных СМИ в современных условиях. Какие совместные усилия предпринимают издатели и «Почта России» чтобы увеличить интерес к подписке, сделать ее более популярной и востребованной? Об этом рассказали руководитель департамента по развитию подписных сервисов и дополнительных услуг «Почты России» Ирина Лоскутникова и руководитель отдела по работе с издательскими домами этого же департамента Мария Огай.