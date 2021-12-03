Дайджест на выходные #235

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

В декабрьском номере ЖУРНАЛИСТА провожаем 2021 год. Каким российские журналисты хотят видеть 2022-й, какие проекты планируют реализовать и как будут отмечать Новый год в редакции?

Кроме того, в номере — интервью с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным, инструкция по созданию редакции цифрового медиа, советы по раскрутке в соцсетях, кейсы региональных редакций, традиционные рубрики и многое другое.

Цифровая версия уже на сайте.

Московское издание о «культуре, событиях и новостях из лучшего города на Земле» MOSNOW появилось в апреле 2020 года, но уже набрало 109 тысяч подписчиков в Instagram и больше 200 тысяч в Telegram. Мы поговорили с Екатериной Агранович, главным редактором издания, о том, как раскрутиться на инфоповодах, когда стоит отложить продвижение и какой способ привлечения аудитории самый эффективный.

О мертвой, но живой печатной прессе, «войне» журналистов с «Дзеном» и угрозах для журналистики разговаривали спикеры редакторского блока на 17-м профессиональном форуме «Издательский бизнес/Publishing Expo». Перезагрузка». Пересказываем главное.

«"Французский вестник" Уэса Андерсона — это фильм, который стоило снять уже потому, что он напоминает нынешним владельцам прессы об ее истинном назначении. Наверное, поэтому сюжет выходит за рамки «Французского вестника» и вполне может быть рассмотрен как "любовное письмо журналистике"», — Светлана Распопова рассказывает о новом фильме известного режиссера.

25 ноября в Москве прошла ежегодная Всероссийская отраслевая конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати».

Ведущие медиаэксперты и практики обсудили состояние медиарынка в 2021 году, тенденции развития отрасли, рынки рекламы и дистрибуции, а также тренды в использовании цифровых технологий и новых платформ.

Публикуем видеозапись конференции и презентации спикеров для членов Клуба Журналиста.

«Сегодня все что-то проводят и организовывают. Не уверен, что это правильно. Журналист не должен превращаться в аниматора, а газета — выполнять функции НКО». О том, по каким принципам работает «Пензенская правда», рассказывает ее главный редактор Павел Шишкин.

Почему в России XIX века в текстах нельзя было использовать выражение «Краеугольный камень» и называть французов и евреев добрыми, а в СССР Большая советская энциклопедия просила подписчиков вырезать статьи про Берию? Делимся интересными фактами об истории цензуры.

25–27 ноября ЖУРНАЛИСТ провел семинары-практикумы «Визуальная журналистика и применение инфографики в печатных СМИ». Делимся видеозаписями мероприятий.

Получить два высших образования, много лет прожить в Канаде и вернуться в Россию, чтобы получить журналистское образование, — сорокалетний студент журфака рассказывает свою историю.