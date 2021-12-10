Дайджест на выходные #236

Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Николая Некрасова — классика русской литературы, поэта, певца народа. А еще журналиста и издателя.

Виссарион Григорьевич Белинский отмечал, что среди всех «канцелярских и журнальных» рабов Некрасов с рождения уже впитал дух «второй древнейшей профессии» и научился «говорить» на всех жанрах журналистского ремесла.

Рассказываем о пути становления Некрасова как публициста и издателя знаменитых изданий.

6 декабря корреспондентка RTVI в Нью-Йорке Анастасия Чумакова сообщила о том, что ее уволили с телеканала за пост в личном телеграм-канале. В этом посте она критиковала канал за то, что он не публиковал в своих соцсетях новость о вооруженном человеке у офиса ООН в Нью-Йорке, потому что транслировал интервью врио Главы МЧС РФ Александра Чуприяна о взрыве на «Листвяжной». По ее мнению, Чуприян хотел показать себя в выгодном свете во время интервью, потому что хочет занять пост главы МЧС. Анастасия Чумакова посчитала, что такие действия телеканала предают принципы журналистики.

Медиасообщество неоднозначно отреагировало на эту ситуацию. Делимся разными мнениями.

Во время запуска инста-журнала «Постер» редакция часто слышала от скептиков, что дни издания сочтены: «Два месяца поиграетесь в журналистов и бросите все это дело». Сейчас медиа готовится праздновать Новый год в роли главного молодежного издания Томска. Мы поговорили с редакторами «Постера» Артемом Кузьменко и Екатериной Виноградовой о том, как создавался «Постер», на чем он зарабатывает и какие форматы использует.

Александр Хроленко — военный обозреватель РИА Новости и Sputnik, журналист по образованию и профессии. В интервью он рассказал, каково учиться журналистике в военном вузе, чем занимается военный обозреватель и какие навыки и знания ему нужны, а также можно ли писать на военную тематику, сохраняя нейтральность.

В Туве недавно нашли несколько номеров газеты на почти забытом старомонгольском языке. Чтобы прочесть, чем жили земляки 90 лет назад, тувинским журналистам и архивистам пришлось приложить немало усилий. Оказалось, что в газете публиковались уроки правописания с домашними заданиями, редакция просила читателей помогать ей в развитии культуры тувинского языка и печатала сплетни.

Подать заявку можно только в электронном виде — через портал Госуслуг. Заявки принимаются с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года.

8 декабря 2021 года в 10:00 по московскому времени состоится онлайн-вебинар «О поддержке печатных СМИ в 2022 году».

С чего начать запуск медиа, без каких специалистов не может работать редакция и какие ресурсы помогут в управлении командой? Hассказала Лизавета Дубовик, директор офиса медицинских проектов в КБ «Палиндром», экс-главред «Купрума».

Вышла книга воспоминаний о профессоре Михаиле Федоровиче Ненашеве «Наш Ненашев. Педагог. Журналист. Министр».

На презентации книги на ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction № 23 коллеги говорили об уникальности Михаила Федоровича, его профессионализме как человека и редактора, которому в жизни довелось быть главным: главным редактором самой главной газеты страны, председателем Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, председателем Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, министром печати и информации СССР, заведующим кафедрой журналистики.

В 2021 году приказом Минобрнауки научная специальность «10.01.10. Журналистика» была заменена новой — «5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика». О том, какова цель этих изменений, мы поговорили с профессором Людмилой Громовой.