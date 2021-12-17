Дайджест на выходные #238

Поговорили с главным редактором и генеральным директором «Комсомолки» Владимиром Сунгоркиным о давлении на издание в Белоруссии, Нобелевской премии, а также том, что такое редакция ковидной эпохи, как правильно работать с рекламодателем и почему журналист должен быть универсальным солдатом.

«Люди бедно живут. Вот я был сейчас в Приморском крае. Едем с местным парнем. Он за рулем, я его слушаю. У него четверо детей. И вот он рассказывает: раньше в райцентре работала больница — закрыли, школа была у них в поселке — закрыли, УЗИ даже в соседнем городе нет, он везет беременную жену за 300 километров. В Приморском крае. Богатейший край! И вот этот вот вечный героизм. А обывателю жить негде. Все нищие. Каждую копейку считают. Это же ужасно! Все в стрессе живут. Вот о чем надо думать. Навальный будет об этом думать? Не-а. Муратов будет».

Как журналисту усыпить в себе внутреннего улучшайзера, чтобы спастись от выгорания? Или, может, его напротив нужно пробуждать? Но зачем? А как у других? Рассказывают журналисты «Ножа», «Бумаги» и «Эха Москвы».

Начало 90-х — время, когда роль журналистов резко изменилась. Может, они не стали свободными, но точно почувствовали себя такими. Петербургские журналисты из 90-х поделились воспоминаниями про «джинсу», жертвы карьерой и доверие известных людей.

«Прочитав этот материал, я первым делом посмотрела на имя автора. И была удивлена, что его написала наша соотечественница. Единственное, что могло оправдать недостатки этого текста — неудачный перевод материала иностранного автора». Редакторский разбор текста из журнала PSYCHOLOGIES от Инны Тимченко.

8 декабря прошел вебинар «О поддержке печатных СМИ в 2022 году».

О сроках приема заявок, порядке их подачи и основных приоритетных темах для социального проектирования в будущем году рассказала Светлана Дзюбинская — заместитель директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России.

Заявки на господдержку принимаются с 1 декабря 2021 года до 18:00 31 января 2022 года.

«Весной прошлого года больше всего меня пугала неопределенность: что будет дальше? Как долго все это продлится? И главное — какие последствия нас ждут? В похожем состоянии с разной степенью тяжести находились все: и наши читатели, и поставщики, и рекламодатели. Последние, к слову, пребывали в самой большой панике». Как газете «Волжская правда» удается держаться на плаву во время пандемии, рассказывает ее главный редактор Елена Баластаева.

Зачем Юрий Феклистов фотографировал Юрия Роста на Чистых прудах со скелетом собаки? Продолжаем публиковать истории журналистов о своей жизни и профессии.

Лекториум запустил первые в России бесплатные онлайн-курсы по истории русской журналистики.

Автор курсов — доцент журфака СПбГУ Елена Сонина, она более четверти века занимается исследованием истории журналистики в России.

Курсы состоят из 100+ статей, к которым прилагаются видеолекции, экскурсии и иллюстрации. Для библиотеки курсов отсканировано более 200 периодических изданий в высоком разрешении из личной коллекции автора.