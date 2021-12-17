Дайджест на выходные #238

Владимир Сунгоркин: «Мы — газета обывателя»
Поговорили с главным редактором и генеральным директором «Комсомолки» Владимиром Сунгоркиным о давлении на издание в Белоруссии, Нобелевской премии, а также том, что такое редакция ковидной эпохи, как правильно работать с рекламодателем и почему журналист должен быть универсальным солдатом.
«Люди бедно живут. Вот я был сейчас в Приморском крае. Едем с местным парнем. Он за рулем, я его слушаю. У него четверо детей. И вот он рассказывает: раньше в райцентре работала больница — закрыли, школа была у них в поселке — закрыли, УЗИ даже в соседнем городе нет, он везет беременную жену за 300 километров. В Приморском крае. Богатейший край! И вот этот вот вечный героизм. А обывателю жить негде. Все нищие. Каждую копейку считают. Это же ужасно! Все в стрессе живут. Вот о чем надо думать. Навальный будет об этом думать? Не-а. Муратов будет».
Польза и вред перфекционизма в журналистике
Как журналисту усыпить в себе внутреннего улучшайзера, чтобы спастись от выгорания? Или, может, его напротив нужно пробуждать? Но зачем? А как у других? Рассказывают журналисты «Ножа», «Бумаги» и «Эха Москвы».
Иллюзия свободы, эйфория и любовь: воспоминания петербургских журналистов о работе в 90-е
Начало 90-х — время, когда роль журналистов резко изменилась. Может, они не стали свободными, но точно почувствовали себя такими. Петербургские журналисты из 90-х поделились воспоминаниями про «джинсу», жертвы карьерой и доверие известных людей.
Клуб продвинутого журналиста: текст без практической пользы
«Прочитав этот материал, я первым делом посмотрела на имя автора. И была удивлена, что его написала наша соотечественница. Единственное, что могло оправдать недостатки этого текста — неудачный перевод материала иностранного автора». Редакторский разбор текста из журнала PSYCHOLOGIES от Инны Тимченко.
Вебинар «О поддержке печатных СМИ в 2022 году»
8 декабря прошел вебинар «О поддержке печатных СМИ в 2022 году».
О сроках приема заявок, порядке их подачи и основных приоритетных темах для социального проектирования в будущем году рассказала Светлана Дзюбинская — заместитель директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России.
Заявки на господдержку принимаются с 1 декабря 2021 года до 18:00 31 января 2022 года.
«Любой кризис — это новые возможности»: как работает «Приволжская правда»
«Весной прошлого года больше всего меня пугала неопределенность: что будет дальше? Как долго все это продлится? И главное — какие последствия нас ждут? В похожем состоянии с разной степенью тяжести находились все: и наши читатели, и поставщики, и рекламодатели. Последние, к слову, пребывали в самой большой панике». Как газете «Волжская правда» удается держаться на плаву во время пандемии, рассказывает ее главный редактор Елена Баластаева.
Записки журналиста: прогулка с Ростом
Зачем Юрий Феклистов фотографировал Юрия Роста на Чистых прудах со скелетом собаки? Продолжаем публиковать истории журналистов о своей жизни и профессии.
Школа истории русской журналистики
Лекториум запустил первые в России бесплатные онлайн-курсы по истории русской журналистики.
Автор курсов — доцент журфака СПбГУ Елена Сонина, она более четверти века занимается исследованием истории журналистики в России.
Курсы состоят из 100+ статей, к которым прилагаются видеолекции, экскурсии и иллюстрации. Для библиотеки курсов отсканировано более 200 периодических изданий в высоком разрешении из личной коллекции автора.