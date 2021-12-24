Дайджест на выходные #239

В 2021 году в конкурсе приняло участие 132 издания. Из них 123 удостоены Знака отличия.

Список победителей — обладателей Знака отличия опубликован на сайте zolfondpress.ru.

Вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2022» состоится на Деловом форуме СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития» (г. Москва).

Издания, ставшие обладателями Знака отличия, имеют право в течение 2022 года ставить Знак на своем издании.

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