Дайджест на выходные #239

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы — 2022»
В 2021 году в конкурсе приняло участие 132 издания. Из них 123 удостоены Знака отличия.
Список победителей — обладателей Знака отличия опубликован на сайте zolfondpress.ru.
Вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2022» состоится на Деловом форуме СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития» (г. Москва).
Издания, ставшие обладателями Знака отличия, имеют право в течение 2022 года ставить Знак на своем издании.
Что ждет интернет-рекламу в 2022 году
В наступающем году в российском законодательстве начинают действовать новые правила, касающиеся регулирования рекламы в интернете. Разбираемся, чего ждать рекламодателям и медиаплощадкам от нововведений.
Вячеслав Недошивин: «Раньше мы опасались официальных запретов и цензуры, ныне — цензура внутри нас»
«Грустно, что если раньше мы, чего-то там пишущие, опасались официальных запретов и цензуры, то ныне цензура внутри нас. Ведь что происходит с современной журналистикой, как подметил тот же Оруэлл. Ныне для пишущих страшнее смерти не чей-то запрет, а узкое мнение своих единомышленников, своего круга, своей «референтной группы». Не приведи Господь похвалить не «своего» или обругать единомышленника».
Публикуем интервью с советским и российским литературоведом, писателем, сценаристом документальных фильмов, журналистом Вячеславом Недошивиным.
Зеттелькастен: как вести заметки, чтобы быстро создавать контент и находить необычные идеи
Что такое Зеттелькастен, и как он поможет повысить продуктивность? Рассказываем, чем этот метод отличается от обычных заметок, какие у него принципы, как настроить его на компьютере и не забросить через неделю.
Как и для чего сегодня создаются локальные городские медиа
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Общительный ИИ: особенности работы и перспективы чат-ботов
Чат-боты становятся все популярнее: их используют в качестве консультантов, помощников и просто для того, чтобы создавать мемы. Как чат-боты создают друг друга, могут ли они помочь в работе журналиста и почему разработчик должен понимать боль своей аудитории — об этом и многом другом рассказали спикеры на предновогоднем митапе кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ.
Рассылка о еде — идея для медиа
В конце мая 2021 года газета из Бонна General-Anzeiger запустила еженедельную рассылку о еде Bonn Appetit. Инициатива оказалась успешной. Рассказываем, как устроена рассылка и какой профит она приносит своим создателям.
Школа фельетона: фельетон для Дмитрия Муратова
Ведущий нашей рубрики «Школа фельетона» Леонид Флорентьев работал с Дмитрием Муратовым и как член команды «Крокодила» (какое-то время журнал в прямом и переносном смысле находился под крышей «Новой»), и в личном качестве. Публикуем один из первых фельетонов, написанных им по заказу будущего лауреата. Его действующие лица: президент, Ксения Собчак, Иван Ургант, Тина Канделаки и другие.
Блоги, ресурс о спорте и пэйвол: как запускать новые проекты
Хотите создать «идеальный» продукт? Сперва определите потребности аудитории и ее ожидания. Именно таким подходом руководствуются и в The Guardian, и в Gannett, и в South China Morning Post. Рассказываем, как издания запускали блоги для авторов и спортивный ресурс, а также вводили пэйвол.
Клуб продвинутого журналиста: текст с нераскрытой темой
Почему иногда попытка раскрыть тему оборачивается неудачей? Разбираем текст из мужского журнала Men’s Health со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.