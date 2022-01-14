Дайджест на выходные #240

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

В январском номере ЖУРНАЛИСТА мы решили вспомнить, какой была журналистика в разные исторические периоды, до появления гаджетов.

Кроме того, в номере — страхи и надежды российских медиаменеджеров в новом году, будущее интернет-рекламы, опыт регионалов, традиционные рубрики и многое другое.

Цифровая версия уже на сайте.

1 января 1914 года был напечатан первый номер профессионального журнала «Журналистъ». Сегодня нам исполняется 108 лет!

Любовь Петрова, главный редактор: «Все эти годы ЖУРНАЛИСТ, созданный профессором Фриче, оставался дискуссионной площадкой, где печатались лучшие журналисты, обсуждались важные отраслевые проблемы, защищал и обучал. Спасибо всем, кто все эти годы остается верен журналу, и тем, кто только что к нам присоединился!»

Отмечаем день рождения и вспоминаем, что журнал писал об образовании 50 лет назад.

В честь Дня российской печати вспоминаем историю профессии и нашего журнала.

«Историю профессии делают люди, которые каждый день совершают свой выбор, иногда очень трудный. Иногда платят за это страшную цену. Иногда опережают свое время. Но именно их имена остаются в истории, именно их работа меняет жизнь».

С профессиональным праздником, коллеги! Высоких тиражей и посещаемости, ярких проектов, благополучия и развития каждой редакции!

Традиционно наши подборки трендов новых медиа основывались на личных наблюдениях и анализе открытых данных. В этот раз мы решили сверить свои ощущения с другими медиаменеджерами в более структурированной форме. Для этого мы составили анкету, чтобы собрать их страхи и ожидания применительно к 2022 году.

Завершился прием работ на Всероссийский конкурс журналистов «Имя ей — женщина!»

Благодарим всех, кто принял в нем участие и прислал свои материалы.

Информируем вас, что результаты первого отборочного этапа будут опубликованы 21 января 2022 года на сайте Союза женщин России. Окончательные итоги будут подведены в марте 2022 года.

Победители конкурса будут определены в каждой номинации.

Церемония награждения победителей конкурса пройдет в Москве в марте 2022 года. Точная дата будет сообщена дополнительно. В мероприятии примут участие представители органов государственной власти, бизнеса, общественные и политические деятели, журналисты, а также партнеры Союза женщин России.

Работы победителей будут опубликованы в журнале «Союз женщин России» и размещены на информационных ресурсах Союза.

Учредитель и организатор конкурса: Союз женщин России.

Партнеры конкурса:

• Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

• Союз журналистов России

• региональные отделения Союза женщин России

Информационные партнеры конкурса:

• журнал «Журналист»

• журнал «Журналистика и медиарынок»

Европейский суд по правам человека остается последней инстанцией, где российские журналисты могут отстоять свою правоту. В декабре стало известно о пяти делах, по которым ЕСПЧ вынес решения в пользу представителей масс-медиа.

Как сделать газету и соцсети союзниками? И как это поможет экономить трудовые ресурсы? Рассказывает Наталья Мальцева, главный редактор газет «Березниковский рабочий», «Березниковская неделя» и портала «Непермь».

Пока эксперты предсказывают начало новой «холодной войны», мы изучаем агитационные методы предыдущей. Прочитали архивы ЖУРНАЛИСТА и теперь рассказываем, как работала антикоммунистическая пропаганда в западных изданиях.

Январь в наших медиареалиях, наверное, самый подходящий месяц для вдумчивого планирования и поиска новых решений.

Приглашаем вас на стратегическую онлайн-практику в формате дружеской встречи, чтобы вместе оглянуться на значимые события прошедшего 2021 года, проанализировать его уроки, поговорить о собранных ресурсах — чтобы в новом году из этой «точки сборки» начать движение в будущее.

Вебинар «Итоги года. Личная стратегия на 2022 год» пройдет 25 июня.

Спикер: Светлана Лебедева, сертифицированный тренер по социальным коммуникациям и социальной рекламе.

Стоимость: 1900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.