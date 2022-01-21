Дайджест на выходные #241

Журналисты и издатели устали от привычных прогнозов, которые не сбываются, — мир стал слишком непредсказуем. Паша Федоров («Палиндром») и вовсе опубликовал в своем Telegram-канале подборку из 2021 года… и этого никто не заметил. Мы прочитали за вас аналитику и прогнозы, чтобы поделиться действительно любопытным.

Поговорили с главным редактором регионального информационного агентства в Казахстане «Петропавловск News» Екатериной Назаренко о том, как работали журналисты в ситуации отключения интернета, какие извлекли уроки и как собираются работать дальше:

«Что мы можем посоветовать другим медиа? Конечно, развивать Telegram-каналы. Когда начали глушить интернет, люди пользовались VPN и читали новости там. Казахстанские каналы очень сильно нарастили свою аудиторию».

Весь 2021 год молодежная редакция ЖУРНАЛИСТА читала архивы, разговаривала с журналистами и восстанавливала цепь событий к 75-летию журналистского образования в Санкт-Петербургском государственном университете. Юбилей прошел, но оставил хорошее послевкусие: а что хорошего из опыта прошлого мы берем дальше, к каким идеалам стремятся молодые журналисты, каким станет журналистское образование будущего. На суд читателей мы представляем лучшие материалы о разных эпохах журналистики: от 40-х послевоенных годов до нашего времени.

Первый материал — о журналистике 1940-х — уже на сайте.

Об итогах конкурса «Имя ей — женщина!»

На Всероссийский конкурс журналистов «Имя ей — Женщина!» поступило около 1000 заявок из 58 регионов России.

Самыми активными участниками стали журналисты из Белгородской, Владимирской, Калужской, Псковской, Саратовской, Челябинской областей, Алтайского края, Удмуртской и Чувашской республик, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Думаем, будет интересно читателям узнать и «рейтинг» номинаций конкурса «Имя ей — Женщина!». Представляем вам такую информацию.

Наибольшее количество заявок поступил в номинацию «Нет предела совершенству» (почти треть от общего количества). Далее по нисходящей: «Преодоление», «Хозяйка села», «Не женское дело!», «Союз женщин России — союз слова и дела», «Много — не мало».

К сожалению, самое последнее место занимает номинация «И в праздники и будни». Нам казалось, что уж в конкурсе фотографий наших прекрасных женщин будет столько, что сложно будет выбрать лучшую.

Жюри конкурса отмечает разнообразие жанров конкурсных работ, уважение авторов к героям своих публикаций, искренность и любовь к своему краю.

Из-за большого количества конкурсных заявок сроки подведения итогов отборочного тура продлеваются.

На сайте Союза женщин России https://wuor.ru/ имена авторов, прошедших во второй тур для определения победителей конкурса, будут опубликованы 7 февраля 2022 года.

Учредитель и организатор конкурса: Союз женщин России.

Партнеры конкурса:

• Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

• Союз журналистов России

• региональные отделения Союза женщин России

Информационные партнеры конкурса:

• журнал «Журналист»

• журнал «Журналистика и медиарынок»

Медиа нужно стремиться продавать не как можно больше контента или места под рекламу кому угодно, а, возможно, меньше, но только тому, кто в этом заинтересован, убежден Майкл Бекерман, директор по работе с клиентами канадской медиакомпании Torstar. Рассказываем о том, как компании удается эффективно выстроить процесс продаж, какие продукты востребованы ее аудиторией и как она борется со стереотипом о смерти печатных изданий.

Январь в наших медиареалиях, наверное, самый подходящий месяц для вдумчивого планирования и поиска новых решений.

Приглашаем вас на стратегическую онлайн-практику в формате дружеской встречи, чтобы вместе оглянуться на значимые события прошедшего 2021 года, проанализировать его уроки, поговорить о собранных ресурсах — чтобы в новом году из этой «точки сборки» начать движение в будущее.

Вебинар «Итоги года. Личная стратегия на 2022 год» пройдет 25 января.

Спикер: Светлана Лебедева, сертифицированный тренер по социальным коммуникациям и социальной рекламе.

Стоимость: 1900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

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Неосталинизм как признак неоимпериализма, пиар вместо пропаганды, виртуальная жизнь как высшая стадия реальной… В чем найти спасение современнику, запутавшемуся в информационном пространстве? Ответ на этот вопрос мы попытались найти вместе с Ниной Хрущевой, профессором сравнительной политологии и культурологии университета New School (Нью-Йорк), правнучкой Никиты Хрущева:

«В России необратимых процессов нет. Россия зациклена на колесе. Гоголевская история. Колесо, птица-тройка. Не движение по прямой. Русская культура — это культура отрицания. То есть мы знаем, как не надо. Когда мы пытаемся идти туда, куда надо, тут же начинаются проблемы».

Как выглядели первые студенты отделения журналистики Ленинградского университета? О чем писали в это время и что фотографировали? Откуда прозвучало знаменитое левитановское «Внимание, говорит Москва!» и почему западным политикам закрывали доступ к советским газетам? Нашли фотографии 40-х и рассказали их истории.

Эффективно продвигать медиа без таргетинга почти невозможно. Преимущество такого вида рекламы в том, что при грамотной настройке издание увидит целевая аудитория. Мы составили восемь правил успешного таргета.