Дайджест на выходные #242

В условиях пандемии журналисты разделили с большинством людей в мире испытания, негативно сказавшиеся на психоэмоциональном состоянии. Трудности перехода на работу из дома или страх болезни и смерти были общими. Но специфика журналистской деятельности приводит к особым профессиональным сложностям. Мы познакомились с научными исследованиями психологических проблем, с которыми столкнулись журналисты в пандемию.

Даниил Кислов, журналист, директор информационного агентства «Фергана», — о ситуации в Казахстане:

«Журналисты в Казахстане искренни и беззащитны. Они сидят в СИЗО, потом выходят, сочиняют петиции, пишут свои статьи. Работают как могут. Но вокруг ничего не меняется.

Да и может ли измениться в одночасье? Когда примером Казахстану — Россия с ее тотальной цензурой и подавлением инакомыслия?

Поэтому впереди — долгая и трудная борьба. Журналистика в Казахстане изнасилована и унижена, ее продолжают притеснять и дискредитировать».

• «Главный редактор года»

• «Голос парламента»

• «Золотой лотос»

• «Лучший дизайн»

• «Маленький принц»

• «Лучшее корпоративное сми»

Проведение социально значимых проектов — предмет гордости и для их участников, и для самой газеты «Вести чертковские». А кроме того — это очень существенные для районного печатного издания дополнительные деньги. О том, какие проекты и как реализует издание, рассказала главный редактор газеты «Вести чертковские» Оксана Бескровная.

«Хотите делать качественные визуальные журналистские работы — научитесь воровать», — так считает ведущий рубрики «Школа дизайна» Сергей Мешавкин. Рассказываем о том, как заимствовать идеи правильно и где это делать.

26 января прошел вебинар «Итоги года. Личная стратегия на 2022 год».

Участники:

• провели ретроспективу событий 2021 года и проанализировали то, как они справлялись с трудностями,

• подвели личные итоги года и поговорили о том, что для них важно сейчас и на чем стоит сфокусировать снимание в будущем,

• поставили себе цели на 2022 год,

• поняли, что может стать их ресурсом для преодоления вызовов 2022 года,

• получили инструменты для работы с личной стратегией.

Спикер: Светлана Лебедева, cертифицированный тренер по социальным коммуникациям и социальной рекламе.

Запись вебинара и презентация доступны для членов Клуба Журналиста.

Людмиле Петровне Громовой, заведующей кафедрой истории журналистики СПбГУ, повезло с 1969 по 1974 учиться у тех, кто основал сначала отделение журналистики, а потом и факультет. Кем были эти люди, отразилось ли на них «Ленинградское дело», где квартировался журфак до переезда в здание на Первой линии, и правда ли, что советская пресса была оплотом несвободы? Все это узнали у Людмилы Петровны.

«Уважаемые читатели, готовьтесь к повышению цен на книги и любимые издания», — Елена Шитикова рассказывает, что происходит на российском бумажном рынке.