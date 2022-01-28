Дайджест на выходные #242

Потерянные и тревожные: журналисты в пандемию
В условиях пандемии журналисты разделили с большинством людей в мире испытания, негативно сказавшиеся на психоэмоциональном состоянии. Трудности перехода на работу из дома или страх болезни и смерти были общими. Но специфика журналистской деятельности приводит к особым профессиональным сложностям. Мы познакомились с научными исследованиями психологических проблем, с которыми столкнулись журналисты в пандемию.
Журналистика в Казахстане стала одной из жертв «антитеррористической операции»
Даниил Кислов, журналист, директор информационного агентства «Фергана», — о ситуации в Казахстане:
«Журналисты в Казахстане искренни и беззащитны. Они сидят в СИЗО, потом выходят, сочиняют петиции, пишут свои статьи. Работают как могут. Но вокруг ничего не меняется.
Да и может ли измениться в одночасье? Когда примером Казахстану — Россия с ее тотальной цензурой и подавлением инакомыслия?
Поэтому впереди — долгая и трудная борьба. Журналистика в Казахстане изнасилована и унижена, ее продолжают притеснять и дискредитировать».
Для участников проекта «ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ» начался прием заявок на конкурсы
• «Главный редактор года»
• «Голос парламента»
• «Золотой лотос»
• «Лучший дизайн»
• «Маленький принц»
• «Лучшее корпоративное сми»
Социально значимые проекты в районке: опыт газеты «Вести чертковские»
Проведение социально значимых проектов — предмет гордости и для их участников, и для самой газеты «Вести чертковские». А кроме того — это очень существенные для районного печатного издания дополнительные деньги. О том, какие проекты и как реализует издание, рассказала главный редактор газеты «Вести чертковские» Оксана Бескровная.
Школа дизайна: заимствования в инфографике
«Хотите делать качественные визуальные журналистские работы — научитесь воровать», — так считает ведущий рубрики «Школа дизайна» Сергей Мешавкин. Рассказываем о том, как заимствовать идеи правильно и где это делать.
Запись вебинара «Итоги года. Личная стратегия на 2022 год»
26 января прошел вебинар «Итоги года. Личная стратегия на 2022 год».
Участники:
• провели ретроспективу событий 2021 года и проанализировали то, как они справлялись с трудностями,
• подвели личные итоги года и поговорили о том, что для них важно сейчас и на чем стоит сфокусировать снимание в будущем,
• поставили себе цели на 2022 год,
• поняли, что может стать их ресурсом для преодоления вызовов 2022 года,
• получили инструменты для работы с личной стратегией.
Спикер: Светлана Лебедева, cертифицированный тренер по социальным коммуникациям и социальной рекламе.
Запись вебинара и презентация доступны для членов Клуба Журналиста.
И КИЖи с ними: как зарождался журфак СПбГУ
Людмиле Петровне Громовой, заведующей кафедрой истории журналистики СПбГУ, повезло с 1969 по 1974 учиться у тех, кто основал сначала отделение журналистики, а потом и факультет. Кем были эти люди, отразилось ли на них «Ленинградское дело», где квартировался журфак до переезда в здание на Первой линии, и правда ли, что советская пресса была оплотом несвободы? Все это узнали у Людмилы Петровны.
На российском бумажном рынке новый кризис
«Уважаемые читатели, готовьтесь к повышению цен на книги и любимые издания», — Елена Шитикова рассказывает, что происходит на российском бумажном рынке.