Дайджест на выходные #243

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Все ремесла и поприща чреваты своими профессиональными заболеваниями. Есть свои риски и у нашей любимой профессии. Именно их анализ стал главной темой февральского номера ЖУРНАЛИСТА. Рассказываем о стрессе и других вечных спутниках журналиста, почему теплые отношения в коллективе ценятся выше денег, чем плох и хорош перфекционизм в журналистике и есть ли место в этой профессии амбициям.

Кроме того, в номере — кризис на российском бумажном рынке, журналистика в Казахстане, опыт регионалов, а также традиционные рубрики и многое другое.

Цифровая версия уже на сайте.

На любой контент найдется потребитель, даже на заметки об очередном пожаре, автомобильной аварии или убийстве. К примеру, в Санкт-Петербурге один из самых охватных пабликов в VK — «ДТП и ЧП» с 1,3 млн подписчиков. Для тех, кто занимает свой досуг методичным пролистыванием ленты с негативными новостями, даже есть термин — «думскроллеры». Мы поговорили о феномене с Олегом Долгицким, медицинским психологом и частным психоаналитиком.

К 75-летию журналистского образования в Санкт-Петербургском государственном университете студенты собрали материалы о разных эпохах журналистики: от 40-х послевоенных годов до нашего времени.

Оттепель и застой, реформы и контрреформы, Хрущев и Брежнев — все это сочетают в себе противоречивые 1960-е. Чтобы понять, в каком историческом контексте тогда трудились журналисты, посмотрите подборку ключевых событий десятилетия.

Журналисты и блогеры все чаще покидают Россию. Несколько лет назад отъезды за границу были достаточно редким явлением, однако в 2021 году это стало обыденностью — сотрудники масс-медиа уезжают из страны чуть ли не ежемесячно. Собрали хронику этих отъездов и их причины.

Поговорим о редакционных форматах и инструментах, которые не только заметно разнообразят ваш стиль, но также сильно помогут коммерческой службе. Чем больше у вас на сайте, в социальных сетях или газете будет разноплановых нативных и мультимедиа-форматов, тем выше ваш авторитет — в глазах читателей и клиентов вы будете модными и крутыми!

Кроме того, есть основания полагать, что роботы тоже любят эти форматы. Сейчас они все больше и больше подстраиваются под поведение реального человека. И если раньше поисковики свои алгоритмы программировали, то сейчас самообучающаяся система анализирует интересы наших читателей, отмечает те форматы, на которых человек «залип», и в дальнейшем в приоритетной выдаче предлагает именно те сайты, где такие материалы чаще встречаются.

Спикер: Светлана Лебедева, медиаконсультант по вопросам стратегирования, монетизации современных медиа, постановки системы продаж и маркетинга, обучения продавцов, тренер по социальным коммуникациям и социальной рекламе.

Стоимость: 1900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

В августе Bloomberg запустил новый портал, ориентированный исключительно на жителей стран Латинской Америки. Зачем компания решила выводить на рынок такой медиаресурс сегодня, объясняет Кайо Филипе, исполнительный директор и соучредитель Bloomberg Línea.

По данным исследования Deloitte.com за 2021 год, 71% россиян, читающих печатные и интернет-СМИ, активно изучают спортивную повестку. Спортивные медиа, специализирующиеся на таком контенте, активно борются за внимание читателя. Конкуренция в сфере высокая, поэтому издания расширяют круг тем: пишут о кино, музыке и литературе, так или иначе связанных со спортом. В итоге медиа трансформируются в целые экосистемы, дистрибутирующие разноформатный спортивный и околоспортивный контент. Поговорили с главными редакторами ведущих спортивных СМИ и выяснили, как работают издания в этой нише.

«Пока мы выживаем каждый в своем болоте кто как может. А время уходит. Можно сколь угодно долго дискутировать на тему, нужны или не нужны газеты и какими они должны быть. Но это детали, частности. Я говорю о ситуации в целом. Если газеты уйдут, государство потеряет источник формирования зрелости общества и своего потенциального влияния», — о работе в пандемию, источниках дохода, общении с читателями и спецпроектах хабаровской газеты «Тихоокеанская звезда» рассказывает ее главный редактор Людмила Болдырева.