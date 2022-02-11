Дайджест на выходные #244

«Страшно не под обстрел попасть или увидеть кишки на асфальте, страшно стать свидетелем того, как живые люди на твоих глазах превращаются в животных».

Если еще несколько лет назад считалось, что посттравматическому стрессу подвержены прежде всего специальные корреспонденты, работающие в экстремальных обстоятельствах, то сегодня понятно, что в зоне риска может оказаться практически каждый. Рассказываем, что думают о стрессе и его проявлениях психологи и сами журналисты.

«Как только начинаешь врать, талант кончается, потому что Клио — девушка прихотливая. Был такой замечательный журналист — Фаддей Булгарин. Стал стукачом — талант кончился. Или, например, Никита Михалков. Я обожаю его ранние фильмы. Я ему благодарен за то, что он сделал. Но как только он стал идеологом, талант ушел. Талант не любит вранье».

В рамках курса «Основы журналистский деятельности» студентка журфака Московского международного университета взяла интервью у Евгения Ямбурга, заслуженного учителя РФ. Делимся результатами ее работы и рассказываем, как проходила подготовка к беседе и сама встреча.

Итоги отборочного тура Всероссийского конкурса журналистов «Имя ей — Женщина!»

Оргкомитет конкурса «Имя ей — Женщина!» информирует, что итоги отборочного тура конкурса размещены на сайте Союза женщин России.

Для дальнейшего участия в конкурсе членам жюри представлено 88 работ:

• в номинации «Преодоление» — 32;

• в номинации «Нет предела совершенству» — 21;

• в номинации «Хозяйки села» — 12;

• в номинации «Много — не мало» — 8;

• в номинации «И в будни, и в праздники» — 7;

• в номинации «Союз женщин — союз слова и дела» — 4;

• в номинации «Не женское это дело?!» — 4.

Жюри до 25 февраля этого года определит победителей в каждой номинации.

Церемония награждения победителей конкурса «Имя ей — Женщина!» пройдет в Москве 17 марта 2022 года на площадке Союза женщин России.

Работы победителей конкурса будут опубликованы в журнале «Союз женщин России», размещены на информационных ресурсах Союза и партнеров конкурса.

Учредитель и организатор конкурса: Союз женщин России.

Партнеры конкурса:

• Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

• Союз журналистов России

• региональные отделения Союза женщин России

Информационные партнеры конкурса:

• журнал «Журналист»

• журнал «Журналистика и медиарынок»

Продолжаем публиковать истории журналистов о своей жизни и профессии. Эта история фотокорреспондента Юрия Феклистова — о Булате Окуджаве.

Сегодня африканские медиакомпании все больше внимания уделяют работе в цифре: они пытаются соответствовать запросам своей аудитории, постепенно смещая акценты на сайты, социальные сети и мобильные приложения. На Africa News Media Summit, который в ноябре провела INMA, они поделились опытом построения устойчивых бизнес-моделей.

9 февраля прошел вебинар «Топ-20 самых популярных редакционных форматов, которые также любят рекламодатели».

Участники узнали:

• какие показатели рекламных материалов надо отслеживать,

• как упаковать рекламное предложение для рекламодателя,

• какие варианты размещения рекламы можно предложить рекламодателю,

• какие редакционные форматы использовать для рекламных материалов,

• как выглядит паспорт заказа — внутренний документ редакции и многое другое.

Спикер: Светлана Лебедева, медиаконсультант по вопросам стратегирования, монетизации современных медиа, постановки системы продаж и маркетинга, обучения продавцов, тренер по социальным коммуникациям и социальной рекламе.

Запись вебинара и презентация доступны для членов Клуба Журналиста.

Они курили на подоконниках с преподавателями, играли в шахматы, учились на свежем воздухе, ездили на картошку и произносили клятву журналиста. Рассказываем, как проводили досуг студенты журфака ЛГУ (теперь СПбГУ) в 60-е.

«Мы ушли в YouTube исключительно из-за цензуры. Сейчас мы будем сталкиваться с новой реальностью, когда пространство, которое многим из нас представлялась заменителем телевидения, свободной от государственного регулирования площадкой, будет неизбежно меняться. Пока мы видим, что технологии оказываются на шаг впереди цензуры, которая выталкивает свободную мысль в новые технологии. Но в этом году наше государство может оказаться быстрее технологий впервые за последние годы».

Тихон Дзядко, главный редактор «Дождя*», рассказал о вызовах времени, с которыми сталкиваются медиа.

*Внесен в реестр СМИ-иноагентов