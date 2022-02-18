Дайджест на выходные #245

Пандемия заставила людей чаще делать покупки онлайн, а новостным изданиям ясно продемонстрировала, что сотрудничество с торговыми площадками может приносить хороший доход. Тому пример – Wirecutter, коммерческий проект газеты The New York Times. О том, как он работает, рассказывает директор по бизнесу и партнерским программам Wirecutter Лейлани Хан.

Предложение чеченского парламента внести в закон о СМИ запрет упоминать национальную принадлежность и вероисповедание преступников вызвало споры в профессиональной среде. Профсоюз журналистов и работников СМИ провел дискуссию на эту тему.

Продажи — такая профессия, что, даже если мы работаем в ней очень давно и успешно, нам всегда есть чему учиться и чему удивляться.

Сейчас стремительно меняется сам издательский продукт. Соответственно, его продажи также не могут быть прежними. Помимо привычной рекламы в газетах, журналах, мы начали продавать всевозможные нативные форматы, баннеры, посты и сторис в соцсетях, ивенты и пр.

Кроме того, со стороны клиентов в настоящее время также активно меняются люди, приходят другие — более молодые, амбициозные и диджитально-ориентированные команды.

В этих условиях, чтобы оставаться успешными, нам уже недостаточно знать свой продукт и его рекламные возможности, нам нужно быть суперкоммуникаторами и экспертами в ведении даже самых сложных переговоров, выявлении потребностей клиентов.

На вебинаре мы разберем базовые этапы процесса продажи рекламы и возьмем отдельные алгоритмы, применение которых сделают нас более успешными продавцами.

Спикер: Светлана Лебедева, медиаконсультант по вопросам стратегирования, монетизации современных медиа, постановки системы продаж и маркетинга, обучения продавцов, тренер по социальным коммуникациям и социальной рекламе.

Стоимость: 1900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Став подписчиком/членом Клуба Журналиста, вы сможете бесплатно принимать участие в вебинарах (график вебинаров — по ссылке). Внимание! Подписка на цифровую версию журнала не дает бесплатного участия в вебинарах.

Умер журналист Александр Сергеевич Щербаков.

«Александр Сергеевич был живым олицетворением журналистской принципиальности, ответственности. Высочайшего профессионализма и человеческой порядочности. Где бы ни работал — в заводской челябинской многотиражке, ростовской «Вечерке», «Комсомольской правде», «Огоньке». До того как Коротич позвал его в «Огонек», много лет был ответственным секретарем «Журналиста», формировал концепцию журнала, который стал местом встречи мастеров и молодых, дискуссионной площадкой и лабораторией творческого эксперимента задолго до того, как в стране появилась официальная свобода слова. Стопроцентный «шестидесятник». Был строгим редактором. Оставался до последнего дня живым участником профессиональных обсуждений, неутомимым тружеником».

В память о нем публикуем интервью, которое он дал в канун дня рождения нашего журнала, — об истории, о том, как работалось под руководством ЦК КПСС («Журналист» был официальным его органом), как возникали темы и сюжеты, изменившие профессию.

Он служил в Арктике, пробрался за границу даже во время железного занавеса, отчитал бывших солдат вермахта и Иосифа Сталина и лишился бороды ради факультета журналистики… Жизнь Бориса Яковлевича Мисонжникова больше напоминает запутанный, но интересный фильм. Поговорили с ним о шпаргалке, за которую не стыдно, журфаковском «Золотом цыпленке», однокурсниках-подпольщиках и Ленинграде.

У сотрудников зеленоградской газеты «Волна» зарплаты выше средних в других районках и даже региональных СМИ. Редакция продвигает город как курортную столицу российской Прибалтики, награждает домашних животных и выигрывает гранты, которые позволяют обновить сайт и технику для журналистов. Как ей всё это удается — рассказывает главный редактор издания Оксана Обрехт.

Если вы задумываетесь о собственном подкасте, можно начать с разговорного шоу, где несколько ведущих обсуждают разные темы. Как построить работу и что учесть новичкам, рассказала редактор роста в «Горящей избе» Полина Накрайникова.

Есть ли будущее у детской прессы, что сегодня определяет ее аудиторию и где можно познакомиться с успешными детскими изданиями? Небольшой обзор рынка от Елены Шитиковой.