Дайджест на выходные #246

Сегодня особенно важно проверять публикуемую информацию. Даем три совета, как не попасться на фейк, и делимся полезными инструментами.

Вечный спутник настоящей войны — война информационная. Максим Корнев: «В этой ситуации журналисты выступают реальными защитниками людей, если не встают на чью-то сторону. Здесь действует правило военкоров: журналист не должен быть в военной одежде и брать в руки оружие. Иначе это уже не журналист, а солдат информационной войны».

Продажи — такая профессия, что, даже если мы работаем в ней очень давно и успешно, нам всегда есть чему учиться и чему удивляться.

Сейчас стремительно меняется сам издательский продукт. Соответственно, его продажи также не могут быть прежними. Помимо привычной рекламы в газетах, журналах, мы начали продавать всевозможные нативные форматы, баннеры, посты и сторис в соцсетях, ивенты и пр.

Кроме того, со стороны клиентов в настоящее время также активно меняются люди, приходят другие — более молодые, амбициозные и диджитально-ориентированные команды.

В этих условиях, чтобы оставаться успешными, нам уже недостаточно знать свой продукт и его рекламные возможности, нам нужно быть суперкоммуникаторами и экспертами в ведении даже самых сложных переговоров, выявлении потребностей клиентов.

На вебинаре мы разберем базовые этапы процесса продажи рекламы и возьмем отдельные алгоритмы, применение которых сделают нас более успешными продавцами.

Спикер: Светлана Лебедева, медиаконсультант по вопросам стратегирования, монетизации современных медиа, постановки системы продаж и маркетинга, обучения продавцов, тренер по социальным коммуникациям и социальной рекламе.

Стоимость: 1900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Став подписчиком/членом Клуба Журналиста, вы сможете бесплатно принимать участие в вебинарах (график вебинаров — по ссылке). Внимание! Подписка на цифровую версию журнала не дает бесплатного участия в вебинарах.

Выгорание, синдром самозванца, обесценивание, гиперопека, эскапизм — нередкие спутники журналистов. Но что, если у каждого члена редакции было бы свое расстройство? Добро пожаловать в «Городской листок» — вымышленное издание, сотрудникам которого не терпится рассказать о своих страхах и проблемах. А причину проблем объяснит Антонина Фрунзе, врач-психиатр.

Сегодня польская Gazeta Wyborcza — крупнейшая газета в Центральной Европе. В 2014 году компания установила гибридный пэйвол и до сих пор работает по смешанной модели с опорой как на цифровые подписки, так и на рекламный бизнес.

В отделе подписок Gazeta Wyborcza делятся советами о том, как выстроить и укрепить бизнес подписок:

Наряду с «хорошими» ботами, которые помогают автоматизировать и упростить работу медиа, существуют и «плохие». О том, как они могут навредить СМИ и можно ли от них защититься, рассказал Максим Коломеец, эксперт Международного центра цифровой криминалистики СПб ФИЦ РАН, в рамках проекта «Бумаги» «Кампус».

14 февраля в Санкт-Петербурге прошел VII Фестиваль малой прессы. Рассказываем, о чем говорили на мастер-классах и кто стал лучшим в конкурсе среди местных и корпоративных изданий города и области.

Участники программы изучат инструменты, платформы и подходы интерактивного сторителлинга, а кураторы помогут с развитием концепций, версткой, выпуском и продвижением историй в ведущих медиа. Лучшие проекты получат менторскую поддержку и финансирование до 100 т. р. для оформления и публикации историй.

Дедлайн подачи заявки — 5 марта. Подавать можно как индивидуально, так и в командах.