Дайджест на выходные #247

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

В мартовском номере ЖУРНАЛИСТА говорим о новой этике: как она отражается в зеркале журналистики и меняет медиа, как действуют российские СМИ в системе новых этических отношений и как говорить о том, что меняется? Кроме этого, в номере — советы, как сохранить читателя в первые сто дней после подписки, трансформированный медиаразбор, исследование рынка нативной рекламы, региональные кейсы, традиционные рубрики и многое другое.

Цифровая версия уже на сайте.

Какими должны быть идеальные локальные СМИ, в чем их особенности и преимущества перед федеральными и каких изменений им стоит ждать в будущем, рассказал редактор, историк и автор телеграм-канала про локальные медиа «Местами» Александр Жиров:

«Независимых СМИ станет меньше. Это связано, в том числе, с давлением на медиа и журналистику в России, с законами об «иностранных агентах». Многие журналисты уходят из профессии, чтобы быть в безопасности. С другой стороны, усилится роль индивидуальной журналистики. Люди-проекты, которые работают сами по себе, будут развиваться в разных форматах».

«Лайфхакер» подвел итоги четвертого ежегодного исследования рынка нативной рекламы в русскоязычных медиа.

Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактор журнала ЖУРНАЛИСТ: «Работа с нативной рекламой сегодня является частью журналистского труда, если мы говорим о небольших редакциях, где нет отдела спецпроектов и рекламных интеграций со своими специалистами. Делать хорошие истории — это хороший универсальный навык, который надо применять не только к рекламным текстам, но и к журналистской работе».

Вчера прошел вебинар «Продажи рекламы: основы профессии (этапы, воронка продаж). Выявление потребностей рекламодателей».

Участники узнали:

— какие качества важны для менеджера по продажам,

— какие существуют этапы продаж и какие задачи ставятся на каждом из них,

— как правильно собрать и проанализировать информацию о клиенте,

— какие существуют «точки касания» в продажах,

— как сделать холодные звонки эффективными и многое другое.

Спикер: Светлана Лебедева, медиаконсультант по вопросам стратегирования, монетизации современных медиа, постановки системы продаж и маркетинга, обучения продавцов, тренер по социальным коммуникациям и социальной рекламе.

Чтобы стать журналистом, от студента требуется не только изучить теорию, но и приобрести практические навыки. Многие издания открывают свои двери для молодых авторов, корреспондентов и интервьюеров, но где студенты могли попробовать свои силы раньше? Рассказываем о пяти изданиях, в которых набирались опыта журналисты в 70-х и 80-х годах прошлого века.

25 февраля на мастер-классе в ВШЖиМК СПбГУ автор и ведущий нескольких подкастов, научный журналист и SMM-менеджер Владислав Цой рассказал о том, зачем бизнесу подкасты, и дал советы начинающим подкастерам. Собрали самые полезные инсайты.

Россия является одним из мировых лидеров по производству газетной бумаги, но объемы ее выпуска неуклонно сокращаются третий год подряд.

По словам, Юлии Загитовой, секретаря Союза журналистов России, малым изданиям сложно выдержать рост цен на материалы при снижении стоимости рекламы в газете, поэтому они либо вообще уходят с рынка, либо переходят в цифровой формат. «Но здесь очень удачно возник тренд на устойчивое развитие, поэтому некоторые могут объяснить отказ от печатных форматов заботой об экологии. Я думаю, что в ближайшем будущем количество страниц в газетах будет сокращаться, а где-нибудь в развороте появятся огромные QR-коды для более подробного чтения материала на сайте издания», — спрогнозировала эксперт.

Делимся аналитикой бумажного рынка и прогнозами будущего прессы.

Термин «новая этика» стал широко использоваться в профессиональных дискуссиях несколько лет назад. Тем не менее социального согласия о том, что именно считать «новой этикой», пока нет. Нет его и у практикующих журналистов. Как говорить о «новой этике» со студентами, если даже в индустрии эта тема пока вызывает серьезные споры? Екатерина Сивякова ведет семинары по профэтике на журфаке МГУ пятый год. На основании этого опыта она сформулировала пять задач для преподавателей и предложила варианты их решения.

О том, как изменился рынок деловой журналистики за последние десять лет, как молодым авторам искать себе вакансии и как профессионально развиваться в этой сфере, рассказывает Амера Карлос, экс-редактор отдела потребительского рынка «Делового Петербурга» и экс-редактор рубрики «Бизнес» в «Собака.ру».

«Ценят новостную газету не за картинки и виньетки, даже не за полноцветные красивые фоточки. Единственный профит новостного издания — содержание (текстовое и иллюстрированное). И чем удобнее и проще читателю его усвоить в издании, тем ценнее для него ваша газета». Сергей Мешавкин объясняет, как сделать иллюстрации эффективными.