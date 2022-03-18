Дайджест на выходные #250

«Работая в исполнительной власти, я постоянно своим коллегам по правительству говорил: «Не трогайте журналистов, с ними нужно обращаться максимально аккуратно, вежливо и уважительно. И тогда вы можете рассчитывать на то, что они вам ответят тем же. А если вы начнете их притеснять, то ничего хорошего из этого не получится». Все притеснения СМИ до добра не доводят», — один из авторов Закона «О СМИ», юрист и государственный деятель Михаил Федотов рассказал, как создавался это закон и как он должен трансформироваться.

Формат: офлайн/онлайн

В ПРОГРАММЕ:

• выступление медиаэкспертов и практиков;

• обучение профессионалами использования современных технологий в новых реалиях;

• монетизации контента в интернете.

Программа семинара рассчитана на блогеров, редакторов и журналистов региональных, районных, муниципальных и корпоративных изданий.

На семинаре будут рассмотрены особенности форматов и их ресурсозатратность, различия между новостными продуктами и историями, возможности упаковки и переупаковки, связь между темой/целью и формой подачи. Участники семинара получат практические навыки работы с современными форматами видео — прямыми трансляциями, видеокомиксами, скринкастами, обучающими роликами для зрелой аудитории, нативной рекламой в видеороликах для соцсетей, видеоспецпроектами и анимационными роликами.

Участие в семинаре даст возможность участникам познакомиться с работой в интернете и монетизацией в связи с произошедшими изменениями, изучить эффективный опыт адаптации на различных платформах, освоить приемы и инструменты монетизации контента, повысить профессиональную квалификацию.

Программа мероприятия будет доступна 22 марта на сайте jrnlst.ru

Заявки на участие в семинаре принимаются до 25 марта.

Регистрация

Формат: офлайн/онлайн

Участники круглого стола вместе с юристами-практиками обсудят существующие проблемы авторского права.

Участие в «круглом столе» позволит понять правила применения авторского права при использовании текстового, видео/аудио контента и фотоиллюстраций и избежать исковых заявлений.

Программа мероприятия будет доступна 22 марта на сайте jrnlst.ru

Заявки на участие в семинаре принимаются до 25 марта.

Регистрация

14 марта 1930 года родился Василий Михайлович Песков.

Он снимал егеря-волчатника, прибалтийского мельника, Валентину Гагарину, маршала Жукова, Михаила Шолохова и живую природу. «Интересно все, что дышит», — любил повторять он.

Публикуем воспоминания составителя книги о мастере — Людмилы Семиной.

В формате онлайн-летучки мы разберем основные вопросы, которые сейчас волнуют весь рекламный рынок, дадим практические рекомендации и алгоритмы для работы команды продаж в условиях тотального «ничего не понятно»:

• Как меняется поведение потребителей в кризис и о чем сейчас нужно говорить в рекламе, чтобы ее услышали

• Какие отрасли остаются источниками рекламных бюджетов и чего нам ждать завтра

• Как переключать рекламодателей из Instagram и Facebook на свои рекламные каналы, сайты и газеты

• Что и как говорить паникующим рекламодателям: 7 причин, почему сейчас нельзя уходить с «рекламных радаров»

• Как нам предстоит перестроить работу: какие инструменты могут стать альтернативой западным сервисам (подборка наших коллег)

Спикер: Светлана Лебедева, консультант по вопросам медиаменеджмента, разработки антикризисных стратегии, постановки системы продаж, обучение команды продавцов, тренинги по продажам и коммуникациям.

Стоимость: 1900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Регистрация

Став подписчиком/членом Клуба Журналиста, вы сможете бесплатно принимать участие в вебинарах (график вебинаров — по ссылке). Внимание! Подписка на цифровую версию журнала не дает бесплатного участия в вебинарах.

В руки редактора Инны Тимченко, автора нашей постоянной рубрики «Стилистический разбор», попал конкурсный материал, который авторы написали для участия в номинации «Лучший текст» студенческого проекта «Мисс и мистер СМИ». Смотрим, что получилось.

За последние несколько лет многим зарубежным изданиям пришлось на себе ощутить, насколько внутренняя жизнь редакций зависит от того, что происходит в информационном поле. ЖУРНАЛИСТ разобрался в трех крупных медиаскандалах, связанных с американскими репортерами Чарли Роузом, Алексис Джонсон и Крисом Куомо. За что сейчас можно потерять или обрести место в престижном зарубежном издании и при чем тут «новая этика»?

Редактору рубрики «Фотошкола» Юрию Трубникову попала в руки книга «Быть драконом». Это не учебник и не пересказ «Игры престолов», это фотопроект в его конечной форме — фотокнига. О том, как она создавалась, — наш материал.

Когда 21-летняя шведка Лена Форсен (Седерберг) согласилась в 1972 году в Чикаго на фотосессию для сверхпопулярного тогда Playboy, она вряд ли думала, что войдет c одной своей фотографией в новейшую историю. И породит длящуюся уже несколько лет дискуссию.

«Что или кто сможет продлить жизнь печатных СМИ? Ответ однозначный: только государственная поддержка», — так считает Любовь Климович, главный редактор газеты «Огни Енисея» (Дивногорск, Красноярский край). За время пандемии издание кардинально поменяло дизайн верстки, стало дипломантом российских конкурсов и, несмотря на ковидные ограничения, провело две акции — «Ресурсный класс» и «Наследие монаха Филарета». Подробности о проектах редакции и ее работе — в нашем материале.