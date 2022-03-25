Дайджест на выходные #251

Сегодня многие обращаются к психологам с просьбой помочь справиться со стрессом и тревогой. Это не всем по карману. Но у каждого есть возможность постараться защитить себя и близких самостоятельно. О том, как это сделать, рассказывает психолог Елена Архипова:

«Мы живем в эру «виртуальной толпы», которая толкает нас на неожиданные для нас самих реакции и поступки. Современная «виртуальная толпа» предельно агрессивна. Она требует от нас однозначной реакции и действий. Самое главное: понять, что этому воздействию можно и нужно противостоять».

Дата проведения: 30 марта, начало в 11.00

Формат: офлайн/онлайн

Место проведения: отель «Гамма-Дельта-Измайлово», Конференц-зал «Гжель» (г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д)

В программе:

• СМИ. Жизнь или выживание в эпоху отсутствия соцсетей. Спикер: Игорь Павловский, главный редактор газеты «Деловой Петербург».

• Как сохранить вовлеченность аудитории в эпоху распределенного внимания. Спикер: Алина Третьякова, специалист по коммуникациям (газета «Коммерсантъ», группа «Эталон», «ЛСР», бизнес-клуб «Атланты»).

• Мы вернулись во ВКонтакте — что делать дальше? Инструкция по реанимации новостного медиа. Спикер: Камилла Нигматуллина, редактор журнала «Журналист», автор рубрики «Медиаразбор», заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, эксперт MediaToolbox.

• Работа в Telegram — 2022. Спикер: Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планерка».

Регистрация: forms.gle/awuP1ee5Aq4x4iBz7

Заявки на участие в семинаре принимаются до 29 марта.

Дата проведения: 31 марта, начало в 11.00

Формат: офлайн/онлайн

Место проведения: отель «Гамма-Дельта-Измайлово», Конференц-зал «Гжель» (г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д)

Участники круглого стола вместе с юристами-практиками обсудят существующие проблемы авторского права.

Участие в «круглом столе» позволит понять правила применения авторского права при использовании текстового, видео/аудио контента и фотоиллюстраций и избежать исковых заявлений.

Заявки на участие в семинаре принимаются до 29 марта.

Регистрация: forms.gle/WYHnQ688ctNYsuca9

Конец ХХ века изменил многое, в том числе — факультеты журналистики. Профессор, доктор филологических наук, член учебно-методической комиссии в СПбГУ Алла Николаевна Тепляшина наблюдала за этими изменениями лично. В интервью она рассказала о жизни студента в 70-х и 80-х и отличиях современного журналистского образования:

«Уехав, выпускники заряжались таким запасом жизненных сил, что через три года, вернувшись, получали второе образование и делали блестящую карьеру. Тогда не боялись уехать в Читу, на Дальний Восток или, например, в Норильск».

Найти работу в условиях дефицита рабочих мест непросто, поэтому понравиться работодателю надо постараться еще до этапа собеседования. Борис Грумбков, генеральный директор издания «Санкт-Петербургские ведомости», поделился секретами хорошего сопроводительного письма.

Сегодня прошел вебинар «Что происходит с нашими рынками и клиентами: на чем сейчас важно сфокусироваться в продажах».

Участники узнали:

• как меняется поведение потребителей в кризис и о чем сейчас нужно говорить в рекламе, чтобы ее услышали;

• какие отрасли остаются источниками рекламных бюджетов и чего нам ждать завтра;

• как переключать рекламодателей из на свои рекламные каналы, сайты и газеты;

• что и как говорить паникующим рекламодателям: 7 причин, почему сейчас нельзя уходить с «рекламных радаров»;

• как нам предстоит перестроить работу: какие инструменты могут стать альтернативой западным сервисам (подборка наших коллег).

Спикер: Светлана Лебедева, консультант по вопросам медиаменеджмента, разработки антикризисных стратегии, постановки системы продаж, обучение команды продавцов, тренинги по продажам и коммуникациям.

Запись вебинара и презентация доступны для членов Клуба Журналиста.

После принятия госдумой закона о фейках многие независимые медиа прекратили или приостановили свою работу. Вслед за этим изменилось и положение журналистов в обществе: издательские дома отзывают лицензии на печать в России, стажеров перестают приглашать на испытательные сроки, журналисты теряют работу. Мы спросили выпускников журфаков, что они думают о медиапространстве будущего. Как новое поколение журналистов будет справляться с трудностями?

СМИ становится все сложнее зарабатывать деньги на цифровых платформах. Камилла Нигматуллина называет себя цифровым оптимистом, потому что верит в то, что возможностей цифровых платформ для медиабизнеса гораздо больше, чем сложностей и ограничений. О том, какие способы зарабатывания денег в медиа будут актуальными в 2022 году, она рассказала на дистанционном этапе конкурса «Лига лекторов» от Общества Знание:

«Если медиа умеет классно организовывать процессы, то оно может помочь другим компаниям сделать хорошее медиа под ключ. Если сотрудники медиа отлично делают видеопродукты, то можно вести трансляции или создавать фильмы по заказу других организаций. Наконец, если вы разработали для своих нужд хороший софт — например, систему администрирования или облачный сервис — вы можете продать лицензию».

Поговорили с Леной Аверьяновой, главной редакторкой медиа о родительстве «Нет, это нормально» (НЭН) о том, для чего новым медиа нужна новая этика. Вот несколько цитат:

«Медиа как составная часть массовой культуры все-таки больше влияют на аудиторию, чем наоборот».

«Мы с помощью и языка, и этики, и формулировок, и работы с аудиторией делаем так, чтобы вещи, которые раньше считались нормой, поменялись».

«Чем больше тебя припирают к стенке, тем более творческие методы сопротивления ты находишь».

Глава альянса GAMAG-Европа Тереза Каррерас рассказала о вкладе женщин в журналистику Испании: «Никогда не верьте, что вам не нужно «идти дальше». Журналист всегда должен идти «дальше», если видит, что дверь на пути к новой информации немного приоткрыта. Профессия журналиста — лучшая в мире, ради нее стоит жить».