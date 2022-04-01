Дайджест на выходные #252

«Новая этика» — понятие, вызывающее острые дискуссии. С ним связывают новые практики борьбы с дискриминацией: феминитивы, движение #BLM и так далее. Доктор филологических наук Гасан Гусейнов считает, что никакой «новой этики» не существует — это просто этика:

«На Западе новое понимание — что женщина нуждается в равноправии с мужчинами, что чернокожих нужно называть как-то поуважительнее, просто мы все никак не найдем всех устраивающих слов, что, вообще говоря, никого не нужно клеймить или публично объявлять принадлежащим к какому-то неполноценному меньшинству, — на Западе все это было не одно разом пришедшее понимание, которое потом административными методами превратили в некую единую идеологию, как часто думают и пишут в России».

О том, что же действительно может стать «новой этикой» в России, Гасан Гусейнов рассказал в нашем материале.

Текстов о том, как пережить кризис, стало так много, что, кажется, уже все обрели душевное равновесие. Однако равновесия не хватает самим авторам текстов. Журналистику в целом лихорадит больше, чем какие-либо другие занятия и профессии, но сегодня важно определить для себя ориентиры, чтобы не потеряться в туманном будущем. Камилла Нигматуллина рассказала, как это сделать.

Концепция — это не надпись при входе в редакцию, а набор устойчивых элементов медиа, которые закреплены в документах и в самом продукте. Она отвечает на вопросы: кто мы? Для кого мы? Где мы? В чем наша ценность для читателей? На примерах показываем, как соответствовать собственной истории, нарративу о редакции. И как донести информацию о своей концепции до читателя.

Минцифры и Минфин прорабатывают возможность предоставления налоговых льгот для цифровых медиа, а также введение пониженного страхового тарифа, сообщил глава министерства Максут Шадаев:

«Роль медиа, особенно цифровых, стала более значима. Правительство должно сделать все, чтобы поддержать развитие цифровых медиа, поэтому Минцифры совместно с Минфином сейчас прорабатывает возможность предоставления льгот для цифровых медиа, прежде всего, связанных с налогом на прибыль и пониженным тарифом страховых взносов. В общем, мы хотим приравнять медиа к IT-компаниям, которые сейчас уже пользуются этими льготами», — сказал он.

Министр отметил, что это может создать мотивировать развитие медиа, чтобы в условиях сокращения объемов рекламы они могли выполнять свою функцию.

Для кого журналисты пресс-служб размещают на сайтах своих предприятий новости и отчеты? Для случайных читателей, интересующихся темой? Для отчета перед собственным руководством? Или для журналистов профильных изданий? Попробуем разобраться на примере послания от пресс-службы компании «Мосгаз» вместе со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.

Материал доступен для членов Клуба Журналиста и подписавшихся на цифровую версию журнала.

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Агентство социальной информации — это специализированное информагентство и интернет-издание об НКО и для НКО. Руководитель направления специальных проектов Алена Быкова рассказала, зачем агентству спецпроекты и есть ли в России журналистика решений:

«Говорить с аудиторией, которая с работой фондов или совсем не знакома, или считает ее волонтерством либо распилом президентских грантов, сложно, но без этого нельзя двигаться вперед».

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Если вы оставляете для своих читателей возможность комментировать редакционные материалы, негатива избежать не удастся. Но в первую очередь негатив дает вашему изданию охваты и повышает вовлеченность аудитории. Рассказываем о видах комментариев и ключевых стратегиях СМИ по работе с ними.