Дайджест на выходные #253

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

В апрельском номере ЖУРНАЛИСТА говорим о том, как жить дальше: как справиться со стрессом, адаптироваться к новой реальности, есть ли жизнь после смерти зарубежных социальных сетей? Кроме этого, в номере — интервью с одним из создателей сатирического издания ИД «Панорама», разговор с главным редактором исторического журнала Виталием Дымарским, традиционные рубрики и многое другое.

Цифровая версия уже на сайте.

Руслан Новиков восьмой год успешно руководит издательским домом «Аргументы и факты». Мы побеседовали с ним об особенностях управления крупной медиакомпанией во время пандемии и не только, а также о том, как, не имея опыта работы в медиабизнесе, из года в год достигать впечатляющих финансовых и аудиторных результатов и укреплять позиции еженедельника номер один на российском рынке:

«Идеальный шторм и любые кризисные явления для меня проще, чем стагнация, в которой непросто найти мотивацию, причины и поводы что-то менять, что-то делать по-другому».

Если раньше пользователи воспринимали Telegram больше как мессенджер, то сейчас это универсальная платформа, на которой можно слушать музыку, смотреть фильмы и трансляции, читать новости и обмениваться файлами. Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планерка», на семинаре «Особенности работы digital-ресурсов, возможности их монетизации» рассказал, почему будущее за Telegram и как СМИ развиваться в этой площадке.

30 и 31 марта ЖУРНАЛИСТ провел образовательные мероприятия для работников медиасферы в офлайн- и онлайн-формате. Публикуем видеозаписи трансляций и презентации спикеров мероприятий.

• 30 марта — семинар «Особенности работы digital-ресурсов, возможности их монетизации».

• 31 марта — круглый стол «Авторское право. Мифы о свободном использовании контента и иллюстраций из интернета».

Образовательная программа «Региональная журналистика в интернете»

Кафедра цифровых медиакоммуникаций СПбГУ приглашает журналистов муниципальных, районных и корпоративных изданий на дополнительную образовательную программу «Региональная журналистика в интернете».

• Старт программы в АПРЕЛЕ после укомплектования группы.

• Освоение программы возможно как очно (в Санкт-Петербурге), так и ДИСТАНЦИОННО.

• Объем — 72 часа за 3 недели, удобное время по вечерам и в субботу.

• Удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Этой весной делаем акцент на миграции аудитории в социальных сетях, вовлекающих форматах, освоении Telegram и создании комьюнити вокруг медиа. Будем работать с вашими кейсами: контентом на сайте, дистрибуцией в социальных сетях, вовлеченностью аудитории на цифровых платформах. Поможем адаптировать тексты из газеты для онлайн-площадок, внедрять визуальный контент, «разбудить» ваших подписчиков.

Все вопросы задавать руководителю программы Камилле Нигматуллиной — k.nigmatulina@spbu.ru или https://vk.com/camille00100

ПАРТНЕР: журнал «Журналист»

В конце 2020 года в Politiken взялись за эксперимент: привлечь новых подписчиков с помощью интерактивной игры. В декабре была запущена викторина «Рождественская битва». В течение 24 дней читателям предлагалось бросить вызов одному из 24 журналистов Politiken с возможностью выиграть ежедневный приз. Рассказываем, как проходила викторина и к каким результатам привел эксперимент.

Корреспондент ЖУРНАЛИСТА Ульяна Галанцева задала три вопроса о «новой этике» студентам московского и питерского факультетов журналистики: что такое новая этика и зачем она нужна, какое значение она имеет для журналистики и используют ли они принципы новой этики в работе и общении в Сети. Вот некоторые ответы:

«Я убеждена, что задача журналиста — разобраться в «новой этике», понять, как она работает, донести обществу, что дискриминация в любом виде — это неправильно, потому что речь идет не только о расе, национальности, ориентации, а в принципе об отношении к другим людям».

«"Новая этика" логично возникла в ходе развития общественной мысли. Поэтому отрицать и не принимать ее просто глупо, это значит стоять на месте. Самое главное тут для участников коммуникации — не уходить в крайности и не видеть «зло» там, где его нет».

«Нужно изменить общественное сознание для того, чтобы каждый мог банально высказать свою точку зрения, не быть за нее заочно осужденным, чтобы у каждого было реальное право на свое мнение и равные возможности быть счастливым».

Зачем читать спортивные медиа, почему так важна сегментация аудитории, какие площадки и форматы способны увеличить охваты и повысить вовлеченность пользователей — рассказала Алина Третьякова, специалист по коммуникациям.

Средства получат 95 федеральных газет и журналов, а также 784 региональных издания. В их число вошли издания на национальных языках народов России, газеты и журналы для детей и юношества, издания для пенсионеров и ветеранов, научно-популярные, литературно-художественные и культурно-просветительные журналы, а также федеральные и региональные газеты.

Списки изданий, получивших государственную поддержку в марте 2022 года, можно посмотреть на сайте министерства.

В этом курсе подробно рассмотрен процесс создания подкаста — от проработки концепции до визуального и звукового оформления. В курсе вы также узнаете, какое оборудование потребуется для записи, как правильно обустроить студию, а также как продвигать и монетизировать свой подкаст.

Кому подойдет:

• Журналистам, которым интересно попробовать себя в подкастинге.

• Любителям подкастов, которые хотят перейти от прослушивания к созданию.

• Специалистам разных областей, которым есть чем поделиться с аудиторией.

• Всем, кому интересно, как сделать подкаст и найти своих слушателей.

Лучшие студенты, завершившие курс и выполнившие финальное задание до 6 июня 2022 года, получат индивидуальную программу менторинга от эксперта курса — основателя студии «Две дорожки» Александра Головина.