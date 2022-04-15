Дайджест на выходные #254

После исламской революции 1979 года в Иране сменилось правительство, и с тех пор страна существует в условиях санкций и международной изоляции, при репрессивном государственном аппарате. Неудивительно, что власть опирается на пропаганду и цензуру.

Мы изучили медиаландшафт Ирана — от телевидения до новых медиа, — чтобы узнать, может ли в принципе существовать журналистика в стране, которая более сорока лет находится под санкциями. Выяснилось, что даже при тотальной цензуре иранские журналисты находят лазейки, чтобы хотя бы шептать правду своим согражданам.

Сегодня мы анонсируем новую рубрику «Медиаурок». Она адресована начинающим журналистам, блогерам, подкастерам. Мы планируем знакомить юных читателей ЖУРНАЛИСТА с новыми медиажанрами, основами медиаэтики, психологии и истории журналистики. А начнем мы наш разговор с экскурса в один из самых популярных форматов медиа — подкастинг.

Недовольство собой, разочарование, эмоциональное опустошение, головные боли и постоянная усталость. Если эти симптомы вам знакомы, значит вы не понаслышке знаете, что такое профессиональное выгорание. Делимся простыми правилами, которые помогут не получить тяжелые ожоги, даже если вы горите на работе.

Случаи, когда первая полоса газеты просто вопиет: «Люди, не вздумайте меня читать, я неинтересна с самого начала до самого конца!», — показывает Евгений Зиновьев, экс-главред «Ревдинского рабочего» и редактор NGS24.RU.

Минцифры распределило господдержку для электронных СМИ в 2022 году

• 647,3 млн руб. выделят на поддержку социально значимых телевизионных, радио и интернет-проектов.

• Господдержку получат 115 организаций на реализацию 225 социально значимых проектов по приоритетным направлениям государственной политики.

• В том числе будут профинансированы 128 проектов из 30 регионов России. На их поддержку выделено 166,2 млн руб.

Создание личного бренд-медиа — современный тренд на стыке интересов бизнеса и журналистики. Сегодня многие топовые компании открывают корпоративные СМИ, а значит, молодым журналистам стоит присмотреться к этому тренду. О том, как устроены бренд-медиа, зачем они нужны бизнесу и какими навыками необходимо обладать потенциальному работнику, рассказал digital-директор «Палиндрома» Владимир Мельников.

Как новая этика влияет (или не всегда) на проблему гендерного насилия и как журналистское сообщество на это реагирует? Рассказываем на нескольких примерах.