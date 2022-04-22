Дайджест на выходные #255

Есть ли жизнь после «смерти» зарубежных соцсетей

BrandAnalytics в конце марта выпустил данные о миграции внутри социальных сетей. Компании исследуют в основном поведение аудитории, но если говорить о СМИ, то у многих не было выбора, в каких соцсетях оставаться. В итоге каждая редакция оказалась на распутье — развиваться в ВК, ОК и Telegram или занимать ниши в новых, пока не раскрученных сетях. ЖУРНАЛИСТ решил разобраться, в какие соцсети лучше идти медиа сегодня и почему.

В мартовском номере журнала ЖУРНАЛИСТ вышел текст Евгения Зиновьева, экс-главреда «Ревдинского рабочего» и редактора NGS24.RU, «Как надо писать про губернаторов, мэров и депутатов, чтобы никто не читал». Материал посвящен разбору обложек региональных газет, центральными героями которых стали представители власти.

Текст вызвал неоднозначную реакцию аудитории. Приглашаем и вас присоединиться к дискуссии и высказать свое мнение. Для этого напишите нам на почту info@jrnlst.ru письмо с темой «Комментарий к тексту Евгения Зиновьева».

У Владислава Фронина, главного редактора «Российской газеты», 21 апреля юбилей. 70 лет. Из них 28 лет он на капитанском мостике — сначала в «Комсомольской правде», а теперь в «РГ». В журналистском сообществе за Фрониным давно и прочно закрепилась репутация мастера на самые разные придумки, которые охотно используют коллеги из других СМИ.

Журнал ЖУРНАЛИСТ от души поздравляет Владислава Александровича с юбилеем! В честь этого публикуем беседу Владимира Снегирева с юбиляром.

В 2022 году в комментариях под новостями сатирического издания ИА «Панорама» пользователи все чаще просят журналистов не подсказывать властям, как себя вести. Слишком уж часто то, что раньше казалось сатирой, стало происходить в реальности. ЖУРНАЛИСТ поговорил с одним из создателей издания Виталием Манном. Он рассказал о журналистике как терапии, самоцензуре, ожидании худшего и идеальном государстве:

«Мы осознаем, что у нас под каждым материалом есть предупреждение, что информация носит сатирический характер, но, когда люди передают ее по так называемому сарафанному радио, она приобретает значение факта. Но, поскольку круг самоцензуры у нас очень ограничен и мы не боимся острых тем, создается впечатление, что самоцензуры в «Панораме» нет».

Салтыкова-Щедрина называли «сказочником», а его произведения — фантазиями, не имеющими ничего общего с действительностью. Леонид Флорентьев на новом занятии Школы фельетона предлагает прочитать сказку писателя «Обманщик-газетчик и легковерный читатель». Она была написана автором для февральской книжки «Отечественных записок» за 1884 год и вырезана из нее по требованию цензуры.