Дайджест на выходные #259

ЖУРНАЛИСТ приглашает на ежегодный ДЕЛОВОЙ ФОРУМ «Качественная пресса и перспективы ее развития» 24 мая и КОНФЕРЕНЦИЮ «Цифровая трансформация региональных медиа» 25 мая
Место проведения - г. Москва, Конгресс-центр отеля «Гамма-Дельта-Измайлово» (Измайловское шоссе, д. 71, корп.4 Г-Д).
Организаторы: ООО «Медиагруппа «Журналист» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
В ПРОГРАММЕ:
- выступление ведущих медиа экспертов и практиков;
- обучение профессионалами использования современных технологий;
- презентация успешных кейсов;
- вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2022», награждение победителей конкурсов Главный редактор года, Голос Парламента, Золотой Лотос, Хрустальная матрешка, Маленький принц, Лучший дизайн СМИ.
На форуме и конференции мы обсудим потенциал и направления развития российских СМИ, обменяемся успешным опытом по созданию качественного контента. Эксперты расскажут, как новые технологии влияют на медийный рынок, и дадут практические советы, как выбрать стратегию для своего издания в новых условиях, эффективно работать с современной аудиторией и многое другое.
Партнеры: МГУ им. М.В.Ломоносова, Медиагруппа «Феномен» (г. Санкт-Петербург), MediaToolbox.ru, Союз женщин России, Российская газета.
Участие в мероприятиях – БЕСПЛАТНО.
Заявки на участие принимаются по e-mail zolfondpress@mail.ru до 20 мая.
Дополнительная информация на jrnlst.ru, zolfondpress.ru, zolfondpress@mail.ru, тел (8 499) 152 34 73, 910 474 10 04.
Программа делового форума доступна по ссылке: https://jrnlst.ru/business-forum-program
Программа конференции доступна по ссылке: https://jrnlst.ru/conference-program
Регистрация на форум по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1VWNnYLyt6lJQyaQgY4gXKH7RAXz9drXFuPX2mLO...
Регистрация на конференцию по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1BH2vKigfvvGgy2R3zKlheeLS1YfxibftpRcFKEo...
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