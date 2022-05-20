Дайджест на выходные #259

Место проведения - г. Москва, Конгресс-центр отеля «Гамма-Дельта-Измайлово» (Измайловское шоссе, д. 71, корп.4 Г-Д).

Организаторы: ООО «Медиагруппа «Журналист» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В ПРОГРАММЕ:

- выступление ведущих медиа экспертов и практиков;

- обучение профессионалами использования современных технологий;

- презентация успешных кейсов;

- вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2022», награждение победителей конкурсов Главный редактор года, Голос Парламента, Золотой Лотос, Хрустальная матрешка, Маленький принц, Лучший дизайн СМИ.

На форуме и конференции мы обсудим потенциал и направления развития российских СМИ, обменяемся успешным опытом по созданию качественного контента. Эксперты расскажут, как новые технологии влияют на медийный рынок, и дадут практические советы, как выбрать стратегию для своего издания в новых условиях, эффективно работать с современной аудиторией и многое другое.

Партнеры: МГУ им. М.В.Ломоносова, Медиагруппа «Феномен» (г. Санкт-Петербург), MediaToolbox.ru, Союз женщин России, Российская газета.

Участие в мероприятиях – БЕСПЛАТНО.

Заявки на участие принимаются по e-mail zolfondpress@mail.ru до 20 мая.

Дополнительная информация на jrnlst.ru, zolfondpress.ru, zolfondpress@mail.ru, тел (8 499) 152 34 73, 910 474 10 04.

Программа делового форума доступна по ссылке: https://jrnlst.ru/business-forum-program

Программа конференции доступна по ссылке: https://jrnlst.ru/conference-program

Регистрация на форум по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1VWNnYLyt6lJQyaQgY4gXKH7RAXz9drXFuPX2mLO...

Регистрация на конференцию по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1BH2vKigfvvGgy2R3zKlheeLS1YfxibftpRcFKEo...

Доктор политических наук, генеральный директор агентства «Международный пресс-клуб» Александр Чумиков рассказал ЖУРНАЛИСТУ о том, чем пиар отличается от журналистики и пропаганды.

14 мая в петербургском Доме Журналиста завершился кейс-чемпионат для школьников, организованный совместно с кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ. По итогам трехдневного марафона было создано около 30 журналистских работ, четыре из которых были признаны лучшими.

Участники не только поработали над индивидуальными проектами, но и посетили мастер-классы от опытных спикеров, изучили в прямом смысле слова сказочную выставку и посмотрели фильм о журналистике. Подробности о прошедшем кейс-чемпионате в нашем материале.

Для отечественного PR наступили непростые времена. Рассказываем о нескольких ключевых трендах текущего времени в формате «что случилось» и «что делать».

За 12 лет онлайн-газета Daily Maverick превратилась из стартапа в одно из авторитетнейших новостных изданий ЮАР. С внедрением клубной модели в компании убедились, насколько она ценна для читателей. Рассказываем, как изданию удалось это сделать.

Рассказываем, кому подойдет профессия фотожурналиста, какие есть жанры съемок, как стать профессионалом в этом деле, а также делимся хорошими работами фоторепортеров.