Дайджест на выходные #260

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина открыла новый YouTube-канал «Без воды» и разговаривает с самостоятельными женщинами о спорте и не только. Алла рассказала в интервью ЖУРНАЛИСТУ о своем канале:

«Мы нашли, мне кажется, верную нишу и важную интонацию, разговор о жизни и личном выборе шире разговора только о соревнованиях и победах. Это важно и для тех, кто любит и знает спорт, и для далекого от спортивного мира зрителя».

Писать о здоровье сложно: нужно следовать принципам доказательной медицины, разбираться в научных источниках и все время проверять факты. ЖУРНАЛИСТ узнал у практикующих авторов и редакторов, какими компетенциями должен обладать медицинский журналист.

24 мая на Деловом форуме «Журналиста» выступила Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ.

Публикуем ссылку на запись с ее выступления.

По следам дискуссий на форуме «Цифровая трансформация региональных медиа» Алексей Березовой, главред Делобанка и Telegram-канала «Кнут и пряник бренд-медиа», написал развернутый ответ на вопрос из зрительного зала.