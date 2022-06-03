Дайджест на выходные #261

Как студенты Вышки сделали Телеграм-канал про экономику и кое-что еще

Доцент НИУ ВШЭ и руководитель Лаборатории деловой журналистики Михаил Зеленцов рассказал ЖУРНАЛИСТУ, как студенты сделали Telegram-канал об экономике и начали работу над мультимедийным спецпроектом для Банка России.

Приглашаем на вебинар «Опыт диверсификации классического медийного бизнеса»

9 июня в 11:00 пройдет вебинар «Опыт диверсификации классического медийного бизнеса». Спикер — Владимир Козлов, главный редактор «Эксперт юг».

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/12QrVv4UHaddRz8TGHUOt-ZZKOcdvNOYvupQJwQ6...

Вебинар будет проходить на платформе Zoom. Стоимость участия 1900 рублей, для членов Клуба — бесплатно.

Юрий Трубников поговорил с личным фотографом Владимира Жириновского Александром Сивовым о том, как ему работалось у харизматичного политика, первого лица партии.

Четыре года назад в Аргентине бывший главный редактор La Nación Чани Гуйот запустил информационный стартап, ориентированный на решение социальных проблем при активной поддержке аудитории. Он рассказывает, как доверие, общие интересы и открытость помогли RED/ACCIÓN закрепиться на рынке.

Материал доступен только для членов Клуба Журналиста.

Слоган журнала «Нож» звучит так: «Ежедневное чтение умного человека. Интеллектуальный журнал о культуре и обществе». Но кто такой «умный человек»? Где граница между познавательным и развлекательным контентом, и есть ли она вообще? Об этом ЖУРНАЛИСТ поговорил с главным редактором издания «Нож» Таней Коэн.

На научном семинаре «Цифровая трансформация локальных медиа» в Доме журналиста «Невский 70» (Санкт-Петербург) эксперты из разных регионов и университетов обсудили итоги исследований локальных медиа и цифровой среды за последний год. Публикуем итоги семинара.