Дайджест на выходные #262

Успешные платформы планируют платные подписки

ЖУРНАЛИСТ проанализировал, как менялись платформы в погоне за авторами, брендами и подписчиками, кто попал в эпицентры скандалов и обсуждений, а где произошел хороший рост активности и монетизации. Мы выбрали пять платформ, внимание к которым со стороны экспертов было наиболее явным.

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Опыт диверсификации классического медийного бизнеса» прошел 9 июня. Спикером стал Владимир Козлов, генеральный директор Аналитического центра «Эксперт Юг», главный редактор журнала «Эксперт Юг».

Участники узнали:

• Как вовлечь коллектив в процессы трансформации бизнеса?

• Как научиться не только проводить, но и продавать мероприятия?

• Как определить свои целевые аудитории? Как работа с ЦАвлияет на бизнес медиакомпании?

• и многое другое

Вот несколько тезисов с выступления Владимира Козлова:

«Мы пережили целое десятилетие, когда все хоронили бумажную прессу. Не могу сказать, что бумага — это точка роста. Но это один из двух базовых продуктов по объемам продаж. С бумагой связана репутация и восприятие бренда. Нас привыкли называть журнал «Эксперт Юг», и именно с идеей существования журнала связана наша высокая репутация».

«Самое сложное — это то, что неготовность людей идти путем трансформации достаточно поздно может выявляться руководителем и приводить к значительной потере времени. Мы стараемся как только ситуация изменилась, инициировать стратегическую сессию, в которой участвуют все сотрудники компании. Это важно, потому что в малом медийном бизнесе сотрудники должны понимать ситуацию, которая сложилась. Потому что очень быстро ситуация отразится на процессах внутри компании и невозможно будет утаить наличие проблем».

Запись вебинара доступна для членов Клуба Журналиста.



6 июня исполнилось бы 90 лет одному из самых удивительных советских журналистов. О своем друге ЖУРНАЛИСТУ рассказал Евгений Широков — ветеран отечественного телевидения и радиовещания, лауреат Госпремии СССР, пятикратный главный редактор, советник ВГТРК.

Школа фельетона уходит на каникулы. По традиции последнее демисезонное занятие мы посвящаем какой-нибудь пасторальной теме. На этот раз мы остановили свой взгляд на деревенских напитках, что особенно актуально в контексте импортозамещения покидающих Россию алкогольных брендов.

24 и 25 мая ЖУРНАЛИСТ провел мероприятия для работников медиасферы в офлайн- и онлайн-форматах. Публикуем видеозаписи трансляций и презентации спикеров мероприятий.

Записи и презентации доступны для членов Клуба Журналиста.

PR-специалисты рассказали ЖУРНАЛИСТУ, что происходит в их отрасли, и пофантазировали, к чему же все-таки придут коммуникации в ближайшем будущем.

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