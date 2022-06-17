Дайджест на выходные #263

Пробы и ошибки: стратегия СМИ по работе с цифровыми подписками должна быть максимально гибкой

Менеджеры News Corp (Австралия), The Philadelphia Inquirer (США), Folha de S Paulo (Бразилия) и Le Journal Du Dimanche (Франция) рассказали о том, как им удается угнаться за аудиторией с помощью новых цифровых продуктов, вдумчивого маркетинга и нишевого контента.

Наши коллеги из Союза журналистов Узбекистана рассказали о новых требованиях к рекламной деятельности.

Собрали полезные и интересные материалы о журналистском образовании и учебе на журфаке в разные годы.

В новом тексте из рубрики «Школа дизайна» Сергей Мешавкин объясняет, как сделать редизайн газеты.

«Чтобы никого не мучать, сразу, без обиняков. Редизайн — это не просто новые шрифты, пиктограммки и рамочки. Футболку можно перекрасить, закрыть потертости эффектными заплатками… Ничего не поможет. Обвисшие бока и слежавшийся воротничок выдадут вас с потрохами. Потому что редизайн — это комплексное решение. Скажем так, невозможно провести смену графической модели без работы всей редакции. Дизайнеры могут только «перекрасить», но не изменить оформление».

Материал доступен для членов Клуба Журналиста и подписавшихся на цифровую версию журнала.

Виктор Горячев — один из лучших российских фотографов-портретистов, и в нашем интервью нам захотелось изобразить его портрет, показав не только профессиональный фас и личный профиль, но и фон рабочих будней.

Собрали советы для начинающих журналистов по созданию хорошего интервью.