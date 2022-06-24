Дайджест на выходные #264

Уважаемые коллеги!

Заканчивается первое полугодие и, если вы еще не продлили\не оформили членство в Клубе\подписку, (https://jrnlst.ru/club) присылайте реквизиты на электронную почту o.bychkova@mail.ru и мы выставим счет.

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Приглашаем на вебинар «Медиаэтическая медиация: первый шаг в практику медийного саморегулирования»

Редакция журнала «Журналист» и Общественная коллегия по жалобам на прессу приглашают принять участие в тематическом вебинаре «МЕДИАЭТИЧЕСКАЯ МЕДИАЦИЯ: ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРАКТИКУ МЕДИЙНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ».

Вебинар (ориентировочно трехчасовой по продолжительности) пройдет в формате ZOOM-конференции в четверг, 30 июня 2022 г, начало в 15.00 мск.

ВЕДУЩИЙ: Юрий Казаков, сопредседатель общественной Коллегии по жалобам на прессу. В вебинаре также примут участие Виктор Монахов, заместитель председателя Палаты медиа аудитории Коллегии (медиа юрист), и Ольга Кравцова, заместитель председателя Палаты медиасообщества (психолог).

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

- продвижение в сфере медийного саморегулирования, которое определено термином «Медиаэтическая медиация» («МЭМ»);

- знакомство с обращениями в Коллегию, по которым предпочтителен поиск разрешения информационного спора способом «МЭМ», а не созывом заседаний и выработкой конкретных, пусть и сильных, добротных решений Коллегии;

- обращение на ряд наиболее важных особенностей формата «МЭМ», прописанных в Регламенте Медиаэтической медиации;

- обсуждение вопроса о том, из кого именно и каким образом можно было бы сформировать корпус практикующих медиаэтических медиаторов;

- поиск вместе с участниками вебинара альтернативных решений по спорам, уже разрешённым Коллегией «открытым» способом.

Подробности о вебинаре можно найти по ссылке: https://jrnlst.ru/priglashaem-na-vebinar

Союз женщин России объявил о старте Всероссийского конкурса журналистов «ИМЯ ЕЙ - ЖЕНЩИНА!» - 2022.

Первый конкурс прошел в 2021 году и собрал 1058 работ журналистов и внештатных авторов из 60 регионов России.

25 победителей и лауреатов конкурса были приглашены в Москву на Церемонию награждения, которая прошла 17 марта 2022 года в здании Союза женщин России (Глинищевский пер., 6).

Об этом мы рассказывали на страницах нашего сайта и журнала «Союз женщин России».

Сегодня мы публикуем Положение о конкурсе «ИМЯ ЕЙ - ЖЕНЩИНА!» - 2022 и форму Заявки конкурсанта.

На конкурс представляются статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы, опубликованные в печатных СМИ, на веб-сайтах за период с 15 мая по 15 декабря 2022 года.

Материалы конкурсных работ и заявка направляются в Союз женщин России с пометкой «ИМЯ ЕЙ – ЖЕНЩИНА!»-2022 на электронную почту konkurs-wuor@yandex.ru до 15 декабря 2022 года (включительно).

В новом тексте «Клуба продвинутого журналиста» разбираем рубрику «от редактора» в журнале «Сельскохозяйственные вести».

Материал доступен только для членов Клуба Журналиста.

Публикуем памятку для журналистов, освещающих публичные мероприятия (собрания, митинги, шествия, демонстрации и пикетирования — согласованные и несогласованные).

Собрали тексты ЖУРНАЛИСТА с советами по созданию подкастов, аналитикой рынка и кейсами изданий.

21 июня в Медиацентре «Российской газеты» прошла авторская фронтовая выставка фотокорреспондента, в прошлом военного офицера, Владимира Аносова. На кадрах, полученных за 84 дня командировки на Донбасс — города, мирные жители, военнослужащие, техника и мины. За каждым снимком стоит своя непростая история о мужестве и героизме. Фотографии были сделаны в Донецке, Волновахе, Мариуполе и на передовой.